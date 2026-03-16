В Латвийском этнографическом музее 5 апреля пройдет большое празднование Пасхи

Народные поверья упоминают множество благ, которые человек получает, качаясь на качелях: бодрый дух на все лето, длинный лен на полях и длинную шерсть у овец. Считается, что тем, кто на Пасху много качался, летом не будут досаждать комары и слепни, а хозяйкам и пастухам следует качаться, чтобы коровы хорошо доились. Все эти блага связаны с представлением о качании как о действии, способствующем плодородию и гармонии мира.