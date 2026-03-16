В Латвийском этнографическом музее 5 апреля пройдет большое празднование Пасхи
5 апреля этого года в Латвийском этнографическом музее под открытым небом состоится большое празднование Пасхи — с обширной ярмаркой ремесленников и домашних производителей продуктов, окрашиванием и катанием яиц, качанием на различных больших и очень больших качелях, театральным представлением для детей, знакомством с народными традициями, народными песнями и танцами.
Исторически в Пасхе переплелись народные и христианские традиции. Поэтому и в Музее под открытым небом день начнется с богослужения в лютеранской церкви Усмы, а на лугу рыбацкой деревни Курземе в течение всего дня будут проходить мастерская по окрашиванию яиц, катание яиц, пастушьи игры и различные творческие мастерские для детей.
В 11.00 познакомиться с традициями Великого дня можно будет вместе с сигулдским фольклорным коллективом Senleja, а в 12.00 состоится детский спектакль «Хорошо то, что хорошо кончается». Затем в 13.00 пройдут народные танцы и игры вместе с этно-компанией Zeidi, а с 14.00 — весенние песни и гуляния с фольклорным коллективом Oglite из Ропажи.
Во дворе усадьбы Mauru можно будет посмотреть на длинноухих кроликов, а на рыночной площади в течение всего дня будет работать пасхальная ярмарка.
В выставочном зале музея будет представлена юбилейная выставка «По извилинам мира», посвященная 60-летию рижских студий народного прикладного искусства Rota и Plastika.
В народных традициях Великий день, или Пасха, в природе обозначает момент, когда света становится больше, чем тьмы — день становится большим. За увеличением света следует пробуждение природы.
Качание на качелях — подъем навстречу Солнцу — является символическим действием, которое должно стимулировать силы возрождения и плодородия в природе и в человеке. Считается, что в пасхальное утро качается и само Солнце: «когда в пасхальное утро солнце поднялось немного над горизонтом, оно трижды качается из стороны в сторону, откуда и возник обычай качаться на Пасху».
Качание на качелях также считается действием, гармонизирующим мир. Оно включает и движение вверх, и плавное возвращение вниз. Качели устанавливали парни и мужчины. Искусно подвешенные качели демонстрировали мужскую силу и мудрость.
Народные поверья упоминают множество благ, которые человек получает, качаясь на качелях: бодрый дух на все лето, длинный лен на полях и длинную шерсть у овец. Считается, что тем, кто на Пасху много качался, летом не будут досаждать комары и слепни, а хозяйкам и пастухам следует качаться, чтобы коровы хорошо доились. Все эти блага связаны с представлением о качании как о действии, способствующем плодородию и гармонии мира.
Латвийский этнографический музей под открытым небом — один из старейших и крупнейших музеев под открытым небом в Европе. Он основан в 1924 году. Площадь музея составляет 87 гектаров, на его территории размещены 114 исторических построек из всех регионов Латвии.
В музее ведется работа по комплектованию и хранению коллекций, образовательная, исследовательская и реставрационная деятельность. У музея есть также две сельские экспозиции в их естественной среде — музей Veveri в волости Вецпиебалга и рыбацкий двор Vitolnieki на морском берегу в волости Руцава.
