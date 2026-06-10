Снимать аварию или звонить в 112? Почему люди с телефонами могут стоить кому-то жизни

Телефон стал настолько естественным продолжением человеческой руки, что у многих выработался автоматический рефлекс: если событие не запечатлено на камеру, его как будто и не было. Но когда этот рефлекс срабатывает на месте ДТП, он начинает угрожать здравому смыслу. Спасатели регулярно сталкиваются с парадоксальным и пугающим явлением: вокруг разбитых машин стоят десятки свидетелей со смартфонами, но диспетчеры службы 112 получают всего один-два звонка. Срабатывает так называемый эффект свидетеля — каждый думает, что экстренные службы уже вызвал кто-то другой. В обычной жизни это похоже на перегоревшую лампочку в подъезде, которую никто не меняет, надеясь на соседей. Вот только на дороге цена такого бездействия — не темнота на лестничной клетке, а человеческая жизнь.