Снимать аварию или звонить в 112? Почему люди с телефонами могут стоить кому-то жизни
Каждое громкое дорожное происшествие в Латвии, особенно с трагическим исходом, мгновенно запускает один и тот же сценарий в цифровом пространстве. Соцсети заполняются кадрами с места событий, а в комментариях вспыхивает предсказуемая война с обвинениями в цинизме и неоказании помощи.
Общество делится на тех, кто искренне возмущен действиями очевидцев с телефонами, и тех, кто отстаивает право фиксировать реальность. Эмоции, как это часто бывает, заглушают голос разума, хотя сама суть проблемы лежит совсем в другой плоскости. Как отмечает председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) Юрис Стенгревицс, вопрос ведь не в том, этично ли в принципе доставать смартфон на месте аварии, а в том, умеет ли современный человек расставлять приоритеты.
А кто-то вообще вызвал спасателей?
Телефон стал настолько естественным продолжением человеческой руки, что у многих выработался автоматический рефлекс: если событие не запечатлено на камеру, его как будто и не было. Но когда этот рефлекс срабатывает на месте ДТП, он начинает угрожать здравому смыслу. Спасатели регулярно сталкиваются с парадоксальным и пугающим явлением: вокруг разбитых машин стоят десятки свидетелей со смартфонами, но диспетчеры службы 112 получают всего один-два звонка. Срабатывает так называемый эффект свидетеля — каждый думает, что экстренные службы уже вызвал кто-то другой. В обычной жизни это похоже на перегоревшую лампочку в подъезде, которую никто не меняет, надеясь на соседей. Вот только на дороге цена такого бездействия — не темнота на лестничной клетке, а человеческая жизнь.
Документирование аварии очень важно
При этом впадать в другую крайность и требовать полного запрета на съемку было бы глупо и даже вредно, считает Стенгревицс. Если в аварии никто не пострадал, детальная фото- и видеофиксация — это лучшее, что могут сделать водители. Эпоха, когда участники ДТП часами пытались нарисовать понятную схему на помятом листке бумаги, уходит в прошлое. Сегодня качественные кадры и аудиокомментарии позволяют страховщикам гораздо быстрее восстановить картину, определить виновных и рассчитать ущерб. Более того, в авариях бьются не только бамперы. Ломаются ноутбуки, рвется одежда, разбиваются детские коляски — все это тоже покрывается страховкой OCTA, но без четких визуальных доказательств доказать материальные потери бывает крайне сложно. Одно хорошее фото в таких спорах весит больше, чем путаные воспоминания пяти свидетелей.
Поэтому спорить о том, нужна ли камера после аварии — это все равно что дискутировать о пользе рентгена в больнице. Разумеется, он нужен. Но сначала пациента нужно довезти до операционной и передать врачам.
Главный алгоритм действий
Руководитель LTAB напоминает о четком алгоритме, который должен сидеть в голове у каждого на уровне базовых настроек. Если есть пострадавшие, последовательность действий жесткая: сначала звонок на 112, затем — оценка безопасности и оказание первой помощи, после — выставление знаков и предотвращение других рисков на дороге. И только когда эти пункты выполнены, можно вспомнить о телефоне.
В самой съемке, когда спасатели уже на месте, нет ничего зазорного. Кадры общего плана действительно помогают следствию и ускоряют страховые выплаты. Главное — сохранять элементарную человечность. Между фиксацией обстоятельств аварии и смакованием чужих страданий лежит огромная пропасть. И то, с какой стороны этой пропасти оказывается человек с телефоном в руках, определяет уже не закон, а уровень его личной культуры.