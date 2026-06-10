ВИДЕО: в Бауске отец с малолетним сыном пытался скрыться от полиции на квадроцикле
В Бауске обычное патрулирование полиции закончилось погоней за квадроциклом: за рулем, по данным правоохранителей, был явно нетрезвый мужчина, а вместе с ним ехал малолетний сын. Теперь против водителя начат уголовный процесс и сразу десять административных дел.
7 июня около 16:00 сотрудники отдела реагирования Южноземгальского участка Земгальского регионального управления Государственной полиции, патрулируя в Бауске, на улице Витолу возле торговой точки заметили квадроцикл. Им управлял мужчина без защитного шлема, на квадроцикле находился ребенок, а у самого транспортного средства не было номерного знака.
Сотрудники Государственной полиции включили на служебном автомобиле световые и звуковые сигналы, однако водитель квадроцикла начал скрываться. Правоохранители через громкоговоритель служебного автомобиля несколько раз призывали водителя остановиться, но он не подчинился законным требованиям полицейских и продолжил бегство.
Во время погони мужчина выехал на пешеходный тротуар, пересек улицу Салату, улицу Кляву и остановил квадроцикл на перекрестке улиц Цериню и Маза. Ребенок, который находился перед водителем, спрыгнул с квадроцикла.
Водитель квадроцикла находился в очевидном алкогольном опьянении, от него исходил характерный запах алкоголя. Мужчина бросил на землю бутылку с алкоголем и вел себя агрессивно — кричал, ругался нецензурными словами и отказался проходить проверку алкоголя в выдыхаемом воздухе. Водитель квадроцикла был задержан, а малолетнего мальчика передали матери.
Против мужчины начат уголовный процесс за отказ от проверки выдыхаемого воздуха или крови для определения концентрации алкоголя, если это совершил водитель транспортного средства.
Также начаты десять процессов об административных правонарушениях — за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, за невыполнение законных требований должностного лица, за неподчинение повторному или многократному требованию остановить транспортное средство со стороны лица, уполномоченного проверять документы водителя, то есть за бегство, за езду по тротуарам, за неиспользование застегнутого защитного шлема, за перевозку большего числа пассажиров, чем указано производителем транспортного средства, за езду на транспортном средстве без установленных номерных знаков, за отсутствие обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельца транспортного средства, за использование в дорожном движении транспортного средства, которому в установленный срок не пройден государственный технический осмотр, а также за использование в дорожном движении незарегистрированного транспортного средства.
Согласно Закону о защите прав детей, за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком родителям, лицу, которому ребенок передан на попечение решением сиротского суда, или лицу, обеспечивающему кратковременный уход за ребенком, может быть вынесено предупреждение или назначен денежный штраф до 210 евро. Размер наказания определяет административная комиссия самоуправления.
Полиция подчеркивает, что одна из самых ответственных и важных задач родителей — заботиться о жизни и безопасности детей.