ВИДЕО: в Бауске отец с малолетним сыном пытался скрыться от полиции на квадроцикле

Также начаты десять процессов об административных правонарушениях — за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, за невыполнение законных требований должностного лица, за неподчинение повторному или многократному требованию остановить транспортное средство со стороны лица, уполномоченного проверять документы водителя, то есть за бегство, за езду по тротуарам, за неиспользование застегнутого защитного шлема, за перевозку большего числа пассажиров, чем указано производителем транспортного средства, за езду на транспортном средстве без установленных номерных знаков, за отсутствие обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельца транспортного средства, за использование в дорожном движении транспортного средства, которому в установленный срок не пройден государственный технический осмотр, а также за использование в дорожном движении незарегистрированного транспортного средства.