В Рундальском дворце прозвучит английская барочная музыка и рассказы об английских розах

Заложенная в названии пара противоположностей «позволять — созидать» напоминает о сложном, но невероятно увлекательном выборе: что нужно осознанно желать и формировать, а чему — просто позволить проявиться? С этой дилеммой сталкивается каждый творческий человек, включая музыкантов и селекционеров роз. На концерте эти, казалось бы, совершенно разные сферы откроются с нового ракурса.