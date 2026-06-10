В Рундальском дворце прозвучит английская барочная музыка и рассказы об английских розах
В Белом зале Рундальского дворца 13 июня в 18:00 состоится второй концерт из цикла «Беседы во дворце с музыкой» под названием «Позволять и созидать: английское барокко и английские розы». Наслаждение музыкой дополнят интересные факты и размышления об искусстве, литературе и садоводстве.
Заложенная в названии пара противоположностей «позволять — созидать» напоминает о сложном, но невероятно увлекательном выборе: что нужно осознанно желать и формировать, а чему — просто позволить проявиться? С этой дилеммой сталкивается каждый творческий человек, включая музыкантов и селекционеров роз. На концерте эти, казалось бы, совершенно разные сферы откроются с нового ракурса.
В Рундальском дворце прозвучит музыка как знаменитых, так и менее известных английских композиторов XVII-XVIII веков: Генри Пёрселла (Henry Purcell), Джона Эклза (John Eccles), Николы Маттеиса (Nicola Matteis), Роберта Вудкока (Robert Woodcock) и Уильяма Крафта (William Craft). Выбранные произведения раскроют все многообразие английской барочной музыки.
В Англии музыка барокко начала развиваться позже, чем в других странах Европы, однако во второй половине XVII века, во времена правления короля Карла II, она пережила стремительный расцвет. Важную роль в ней играла импровизация, которая позволяла исполнителям свободно варьировать тему — подобно тому, как селекционеры роз экспериментируют, создавая новые формы и нюансы.
Перед слушателями выступит недавно созданное новаторское объединение латвийских музыкантов с уникальным звучанием: Ласма Мелдере-Шестакова (барочная скрипка), Даце Приедите (соло-кокле), Анда Эглите (бас-кокле) и Артур Новик (бандонеон, аккордеон).
В беседе об искусстве и розах примет участие поэтесса Иева Рупенхейте — автор текста книги «Имя английской розы. Розы Дэвида Остина в саду Рундальского дворца» (2024). Вдохновением для нее послушл сам розарий, а также фотографии, сделанные художницей Катриной Василевской и бывшим директором Рундальского дворца-музея, искусствоведом Имантом Ланцманисом. Напомним, что в саду Рундальского дворца растет 128 великолепных сортов роз селекции Дэвида Остина, в названиях которых отражена едва ли не вся история культуры Англии.
Перед концертом посетители смогут воспользоваться особым предложением: в стоимость билета включено посещение французского сада Рундальского дворца. Цена билета — 20 евро.
Билеты можно приобрести в кассах Biļešu paradīze или на сайте электронных билетов: https://e-tickets.rundale.net/.