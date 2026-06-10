Литовский аналог "полетов Кариньша": премьер Ругинене попала под удар из-за зарубежных поездок с семьей
Литовский премьер оказалась в центре громкого скандала: государство оплатило полеты ее мужа и детей в Ватикан и Италию, а комиссия по этике признала действия главы правительства грубым нарушением закона.
В Литве разгорелся политический скандал, который многие уже сравнивают с широко обсуждавшимся в Латвии «делом рейсов Кариньша». В центре внимания оказалась премьер-министр Инга Ругинене. Главная комиссия по служебной этике (VTEK) пришла к выводу, что глава правительства допустила грубое нарушение закона, когда лично подписала распоряжения о включении членов своей семьи в состав официальных зарубежных делегаций, расходы которых оплачивались из государственного бюджета.
Председатель VTEK Гедиминас Сакалаускас пояснил, что комиссия рассматривала два решения Ругинене.
«Подписывая распоряжения, которыми в состав делегаций включались близкие ей лица, то есть члены семьи, премьер-министр оказалась в классической ситуации конфликта интересов».
По его словам, существовал и второй аспект нарушения: «Она позволила близким лицам воспользоваться государственными финансовыми средствами, оплатив эти поездки».
Проверка началась после двух жалоб, поступивших в комиссию весной. Первая касалась поездки премьер-министра в Милан на зимние Олимпийские игры, где ее сопровождал супруг. Вторая — визита в Ватикан, куда политик отправилась вместе с мужем и двумя детьми. Особенно широкий общественный резонанс вызвала поездка в Ватикан в начале марта. Инга Ругинене посетила Святой престол вместе с супругом Висмантасом Ругинисом и детьми. Расходы на поездку были оплачены из средств Канцелярии правительства.
Комиссия пришла к выводу, что данные поездки затрагивали частные интересы близких родственников премьер-министра. Поскольку Ругинене не отстранилась от принятия решений и самостоятельно подписала необходимые документы, она фактически реализовала этот частный интерес через свои служебные полномочия.
При этом комиссия отдельно подчеркнула, что не оценивала необходимость участия премьер-министра в Олимпийских играх или визите в Ватикан и не ставила под сомнение вопросы представления государства на международном уровне.
Сакалаускас отметил, что родственники государственных руководителей могут участвовать в представительских мероприятиях.
«Важно не то, что близкие лица участвуют в таких поездках, а то, каким образом принимается решение об их участии».
По словам главы комиссии, в случае Олимпиады Международный олимпийский комитет предоставил возможность государственным лидерам прибыть с одним сопровождающим лицом. Однако именно премьер-министр самостоятельно решила, что этим сопровождающим станет ее супруг. Что касается визита к Папе Римскому, комиссия установила, что инициатором встречи выступила сама Ругинене. «Премьер-министр сама запросила аудиенцию у Папы. Она просила принять ее 4 или 5 марта, но Папа не мог этого сделать и принял ее 7 марта. И в этом случае она сама подписала распоряжение о включении в делегацию своего супруга и детей».
По мнению комиссии, в такой ситуации глава правительства должна была отстраниться от принятия решения и передать вопрос на рассмотрение другим должностным лицам либо заранее обратиться за официальной консультацией к органу по этике.
«Закон предусматривает четкий юридический механизм решения подобных ситуаций. Она могла обратиться в VTEK, и мы предоставили бы письменные рекомендации по управлению конфликтом интересов».
Сакалаускас подчеркнул, что управление конфликтом интересов предполагает прозрачность процедур и соблюдение принципа «четырех глаз», когда решение проверяется и согласовывается другим независимым должностным лицом.
Председатель комиссии также отметил, что этот случай показал необходимость более четко прописать подобные процедуры в будущем. «Государству следует заранее описать все подобные ситуации, чтобы такие ошибки больше не происходили. Это очень элементарные ошибки управления конфликтом интересов».
Сама Ругинене еще в марте, когда стало известно о начале проверки, заявляла, что действовала в соответствии с давно существовавшей протокольной практикой и ожидает разъяснений относительно того, какой порядок следует считать правильным.
Скандал уже сравнивают с нашумевшим в Латвии «делом рейсов Кариньша». Напомним, что в центре той истории оказались дорогостоящие специальные авиарейсы, которыми пользовался бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш во время зарубежных командировок. Позднее Государственный контроль пришел к выводу, что на эти перелеты были незаконно или неэкономно потрачены сотни тысяч евро, после чего обстоятельства дела начали изучать и правоохранительные органы. В Литве речь идет о значительно меньших суммах, однако суть претензий схожа: использование государственных средств в ситуациях, где возникает потенциальный конфликт между служебными обязанностями и личными интересами должностного лица.