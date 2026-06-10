Литовский аналог "полетов Кариньша": премьер Ругинене попала под удар из-за зарубежных поездок с семьей

По словам главы комиссии, в случае Олимпиады Международный олимпийский комитет предоставил возможность государственным лидерам прибыть с одним сопровождающим лицом. Однако именно премьер-министр самостоятельно решила, что этим сопровождающим станет ее супруг. Что касается визита к Папе Римскому, комиссия установила, что инициатором встречи выступила сама Ругинене. «Премьер-министр сама запросила аудиенцию у Папы. Она просила принять ее 4 или 5 марта, но Папа не мог этого сделать и принял ее 7 марта. И в этом случае она сама подписала распоряжение о включении в делегацию своего супруга и детей».