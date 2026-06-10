Почти 200 сортов в одном зале: в Риге откроется выставка "Пионы 2026"

В период летнего солнцестояния многие пионы достигают полного расцвета. На выставке в Музее природы посетители смогут насладиться разнообразием, красотой и ароматом пионов. Будут представлены как молочноцветковые и гибридные пионы, так и пионы межсекционной группы. Наряду с новейшими сортами организаторы выставки покажут также редкие и необычные пионы.