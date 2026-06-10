Почти 200 сортов в одном зале: в Риге откроется выставка "Пионы 2026"
В Латвийском национальном музее природы с 18 по 21 июня пройдет выставка «Пионы 2026». На выставке будут представлены почти 200 сортов пионов, с большой заботой выращенных в коллекционном саду Элиты Звингуле «Пионы Кестерциемса» и в садах коллекционеров в других местах Латвии.
В период летнего солнцестояния многие пионы достигают полного расцвета. На выставке в Музее природы посетители смогут насладиться разнообразием, красотой и ароматом пионов. Будут представлены как молочноцветковые и гибридные пионы, так и пионы межсекционной группы. Наряду с новейшими сортами организаторы выставки покажут также редкие и необычные пионы.
В выставке примут участие цветоводы Элита Звингуле («Пионы Кестерциемса»), Винета Бришка-Камбала из Коценов, Лидия Брице из волости Пелечу, а также Латвийский национальный ботанический сад.
Все желающие смогут получить консультации опытных садоводов по выращиванию пионов, селекции и выбору подходящих сортов для своего сада. Во время выставки пройдет голосование за самый красивый пион.
Открытие выставки «Пионы 2026» состоится 18 июня в 13:00 в выставочном зале на 2-м этаже Латвийского национального музея природы.
Время работы выставки «Пионы 2026» с 18 по 21 июня 2026 года:
- Четверг, 18 июня: 13:00–17:00
- Пятница, 19 июня: 10:00–17:00
- Суббота, 20 июня: 10:00–17:00
- Воскресенье, 21 июня: 10:00–17:00
Цены на билеты на выставку «Пионы 2026» с 18 по 21 июня 2026 года:
- Взрослые — 4,50 евро
- Пенсионеры, студенты — 3,00 евро*
- Школьники — 2,00 евро*
*при предъявлении удостоверения
Билеты на посещение выставки можно приобрести также в приложении Mobilly.
Цены на билеты такие же, как при покупке в кассе музея. При покупке билета в Mobilly необходимо добавить также бесплатное посещение, например, для детей дошкольного возраста. QR-код билета нужно предъявить администратору музея в зоне кассы.
Бесплатный вход на выставку:
- детям дошкольного возраста;
- учащимся интернатов, специальных учебных заведений и классов, клиентам кризисных центров, учреждений длительного социального ухода и социальной реабилитации, сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также сопровождающим их лицам — при предъявлении удостоверения, выданного учреждением Латвийской Республики;
- представителям средств массовой информации, освещающим события в музее, — при предъявлении пресс-карты;
- сотрудникам других музеев — при предъявлении удостоверения, выданного музеем Латвийской Республики, или членской карты Международного совета музеев (ICOM);
- политически репрессированным лицам — при предъявлении удостоверения, выданного учреждением Латвийской Республики;
- лицам до 18 лет с инвалидностью, лицам с инвалидностью 1-й и 2-й группы — при предъявлении удостоверения, выданного учреждением Латвийской Республики, а также лицам, сопровождающим детей до 18 лет с инвалидностью или лиц с инвалидностью 1-й группы;
- лицам с приглашениями;
- лицам, которым выданы соответствующие входные карты Латвийского национального музея природы.