Они больше не скрывают роман! Кэти Перри и бывший премьер Канады Джастин Трюдо впервые вышли в свет вместе
Кэти Перри и Джастин Трюдо больше не прячутся от камер: певица и бывший премьер-министр Канады вместе вышли на красную дорожку в Нью-Йорке.
Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделали отношения публичными в формате большого светского выхода. Пара появилась вместе на премьере концертного фильма певицы Katy Perry: The Lifetimes Tour — Live from Paris, которая прошла 8 июня в Нью-Йорке в рамках фестиваля Tribeca.
Для Перри этот вечер был связан прежде всего с презентацией нового проекта — концертного фильма, снятого во время ее тура The Lifetimes Tour. Но внимание публики оказалось приковано не только к премьере: певица пришла на красную дорожку вместе с Трюдо, и это стало их первым официальным совместным появлением на подобном мероприятии. Пара держалась за руки, позировала фотографам и выглядела подчеркнуто спокойно и уверенно.
Певица выбрала для вечера белое винтажное платье Lanvin с объемными декоративными деталями, напоминающими цветы. Образ дополнила гладкая прическа с собранными волосами. Трюдо появился в классическом черном костюме с белой рубашкой без галстука — сдержанно и в тон общей стилистике выхода.
Сам фильм Katy Perry: The Lifetimes Tour — Live from Paris посвящен концертам Перри в рамках ее масштабного тура. The Lifetimes Tour стал для артистки первым большим гастрольным проектом за несколько лет и включал десятки выступлений по всему миру.
По информации People и Page Six, слухи о романе Кэти Перри и Джастина Трюдо появились еще летом 2025 года. Позже пару начали замечать вместе чаще, а в декабре они подтвердили отношения в соцсетях. Для Перри это первые серьезно обсуждаемые публичные отношения после расставания с Орландо Блумом, с которым у нее есть дочь Дейзи. У Трюдо трое детей от брака с Софи Грегуар Трюдо.
После показа, как пишет Page Six, Перри во время общения с публикой назвала Трюдо «любовью всей моей жизни» и говорила о том, что эти отношения помогли ей почувствовать устойчивость в насыщенный и эмоционально непростой период. По данным издания, во время просмотра пара также не скрывала теплых жестов — они держались рядом, обнимались и танцевали.