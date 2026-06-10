Они больше не скрывают роман! Кэти Перри и бывший премьер Канады Джастин Трюдо впервые вышли в свет вместе

По информации People и Page Six, слухи о романе Кэти Перри и Джастина Трюдо появились еще летом 2025 года. Позже пару начали замечать вместе чаще, а в декабре они подтвердили отношения в соцсетях. Для Перри это первые серьезно обсуждаемые публичные отношения после расставания с Орландо Блумом, с которым у нее есть дочь Дейзи. У Трюдо трое детей от брака с Софи Грегуар Трюдо.