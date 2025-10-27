Кэти Перри больше не скрывает отношения с Джастином Трюдо - их заметили держащимися за руки в Париже
Поп-звезда Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо 25 октября впервые появились на публике как пара — они отправились в Париж, чтобы отпраздновать 41-й день рождения Перри и посетить кабаре-шоу Crazy Horse.
Как сообщает издание TMZ, пару сфотографировали, когда они выходили из кабаре, держась за руки и улыбаясь. Кэти Перри была в ярком красном платье, а Трюдо — в классическом черном пиджаке и рубашке. Слухи об их отношениях появились еще летом, когда их видели вместе в одном из ресторанов Монреаля. Впервые они познакомились вскоре после того, как Перри рассталась со своим женихом Орландо Блумом, от которого у нее есть дочь Дейзи. Также и Трюдо незадолго до встречи с Перри расстался со своей супругой Софи, с которой прожил в браке 18 лет.
В первой половине октября поп-звезду и бывшего канадского премьера видели обнимающимися и целующимися на яхте у берегов Санта-Барбары в Калифорнии. Как рассказал источник изданию People, «Джастин с самого первого свидания в Монреале очень старался ухаживать за Кэти. Он даже прилетел в Калифорнию, чтобы встретиться с ней, когда певица сделала небольшую паузу в концертном туре. Между ними быстро возникла естественная связь, и она считает его обаятельным мужчиной. Он всегда вел себя очень галантно», — отметил источник.
Сейчас Кэти Перри проводит мировой тур Lifetimes, в рамках которого исполняет песни из своего нового альбома "143". Тур начался в апреле в Мехико, и певица уже успела выступить в США, Канаде и Австралии.