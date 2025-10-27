Кэти Перри больше не скрывает отношения с Джастином Трюдо - их заметили держащимися за руки в Париже

Как сообщает издание TMZ, пару сфотографировали, когда они выходили из кабаре, держась за руки и улыбаясь. Кэти Перри была в ярком красном платье, а Трюдо — в классическом черном пиджаке и рубашке. Слухи об их отношениях появились еще летом, когда их видели вместе в одном из ресторанов Монреаля. Впервые они познакомились вскоре после того, как Перри рассталась со своим женихом Орландо Блумом, от которого у нее есть дочь Дейзи. Также и Трюдо незадолго до встречи с Перри расстался со своей супругой Софи, с которой прожил в браке 18 лет.