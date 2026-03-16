Байба Браже: "Россия - общая проблема для всех нас, и ее угрозы продолжают вызывать глобальный кризис безопасности"
Россия продолжает нападать на Украину, поддерживает атаки Ирана на страны Ближнего Востока и Персидского залива, а также дестабилизирует Африку, заявила в понедельник на заседании Совета министров иностранных дел Европейского союза в Брюсселе министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
Байба Браже напомнила, что удар России по Новоднестровской гидроэлектростанции на Украине вызвал утечку нефти в реку Днестр, напрямую поставив под угрозу водоснабжение Молдовы и здоровье населения.
«Россия — общая проблема для всех нас, и ее угрозы продолжают вызывать глобальный кризис безопасности. Всем союзникам и партнерам, разделяющим схожие взгляды, необходимо усилить давление на Россию — новыми санкциями, в том числе срочно утвердив 20-й пакет санкций ЕС, а также активнее нацеливаясь на российский “теневой флот”», — призвала министр.
Также, по ее словам, необходимо продолжать международную изоляцию России, не допуская ее доступа к западным технологиям, прекращая любые торговые связи с ней и предотвращая обход санкций.
С министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой главы внешнеполитических ведомств стран ЕС обсудили ситуацию на фронте, приоритетные потребности Украины и развитие ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в МИД. Браже призвала все страны ЕС продолжать всестороннюю поддержку Украины, делая взносы в программу НАТО PURL для обеспечения критически необходимого военного оснащения. Латвия к настоящему моменту вложила в нее 17,2 миллиона евро.
Браже также встретилась с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром и обсудила дальнейшее развитие стратегического партнерства ЕС и Индии, внешнеполитические и оборонные приоритеты ЕС и Индии, а также ситуацию на Ближнем Востоке.
С еврокомиссаром по бюджету, борьбе с мошенничеством и государственному управлению Петром Серафином Браже обсудила приоритеты Латвии в следующем многолетнем бюджете ЕС, в том числе укрепление восточной границы, которое является вопросом безопасности всего Евросоюза.
В МИД сообщили, что на заседании Совета министров иностранных дел ЕС в рамках режима санкций за нарушения прав человека в Иране были утверждены персональные санкции еще против 19 человек, а в рамках режима киберсанкций за кибератаки против ЕС или его государств-членов в санкционный список были включены еще пять человек — четверо из Китая и один из Ирана. Всего под режим киберсанкций в настоящее время подпадают 19 физических лиц и семь организаций, в основном из России и Китая.
В рамках санкционного режима за посягательство на территориальную целостность Украины были утверждены персональные санкции еще против девяти лиц, причастных к преступлениям в Буче. В свою очередь в санкционный режим за дестабилизирующую деятельность России были включены еще четыре человека.
Министры иностранных дел стран ЕС также обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и роль ЕС, сотрудничество с южными соседями Евросоюза после вступления в силу Средиземноморского пакта в ноябре прошлого года, а также стратегию безопасности ЕС.
Как уже сообщалось, на заседании Совета министров иностранных дел ЕС рассматриваются вопросы, связанные с внешней деятельностью, в том числе общей внешней и оборонной политикой, европейской политикой безопасности и обороны, внешней торговлей и сотрудничеством в области развития. Главная задача Совета — обеспечивать единство, последовательность и эффективность внешней деятельности ЕС.