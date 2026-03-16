Байба Браже: "Россия - общая проблема для всех нас, и ее угрозы продолжают вызывать глобальный кризис безопасности"

В МИД сообщили, что на заседании Совета министров иностранных дел ЕС в рамках режима санкций за нарушения прав человека в Иране были утверждены персональные санкции еще против 19 человек, а в рамках режима киберсанкций за кибератаки против ЕС или его государств-членов в санкционный список были включены еще пять человек — четверо из Китая и один из Ирана. Всего под режим киберсанкций в настоящее время подпадают 19 физических лиц и семь организаций, в основном из России и Китая.