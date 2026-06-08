Ночью сильный дождь, днем до +23: какой будет погода в Латвии во вторник
После ливней и гроз погода в Латвии постепенно начнет успокаиваться, однако ночью в отдельных регионах страны еще ожидаются сильные дожди. Уже днем во вторник во многих местах вновь станет тепло.
В ночь на вторник во многих районах Видземе ожидаются сильные дожди, прогнозируют синоптики.
В первой половине ночи сильный дождь местами продолжится и в Латгале. В отдельных районах страны возможен туман. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха ночью понизится до +9...+14 градусов.
Во вторник днем облачность будет переменной. Местами пройдут кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном ветре воздух прогреется до +19...+23 градусов, однако на побережье и местами в Северной Видземе температура не превысит +15...+18 градусов.
В Риге во вторник ожидается переменная облачность без осадков. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит около +14 градусов, днем повысится до +23 градусов, а у моря — до +18 градусов.