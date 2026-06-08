Сотни тысяч жителей Латвии могут столкнуться с изменениями при использовании eID-карт: что важно знать
9 декабря 2026 года владельцы электронных удостоверений личности (eID), выданных в Латвии в период с 2019 по 2022 год, могут столкнуться с ограничениями при продлении сертификатов квалифицированной электронной подписи. Потенциально ситуация может затронуть около 400 000 пользователей таких карт.
Разработчик системы цифровой идентификации Smart-ID компания SK ID Solutions подчеркивает, что учетные записи Smart-ID, созданные с использованием этих eID-карт, продолжат работать в обычном режиме. Пользователям не нужно предпринимать никаких дополнительных действий.
До 9 декабря с помощью указанных eID-карт также можно создавать новые учетные записи Smart-ID, которые сохранят свою функциональность и после этой даты. Согласно информации, опубликованной государственными учреждениями Латвии, вопрос связан с требованиями к сертификации электронной подписи на отдельных eID-картах. В настоящее время ведется работа над юридическими и техническими решениями, которые будут применяться после 9 декабря.
Сегодня Smart-ID является самым распространенным инструментом цифровой идентификации в странах Балтии. Только в Латвии им пользуются около 1,2 миллиона человек, ежедневно выполняя почти миллион операций — вход в электронные сервисы, подтверждение платежей, подписание документов и другие действия онлайн.
В компании поясняют, что роль eID-карты при создании Smart-ID связана исключительно с подтверждением личности пользователя. Ограничения же вызваны сроками сертификации микрочипов отдельных карт, поэтому они не влияют на работу Smart-ID, существующие учетные записи или возможность пользоваться цифровыми услугами.
«Smart-ID продолжит работать независимо от технических или сертификационных ограничений eID-карт. Пользователям, которые уже используют Smart-ID, не нужно ничего делать — не требуется обновлять учетную запись, проходить повторную регистрацию или создавать новые данные для доступа», — отметила руководитель латвийского филиала SK ID Solutions Людмила Берица.
Недавно SK ID Solutions получила сертификацию eIDAS 2.0 Европейского союза, подтверждающую соответствие инфраструктуры Smart-ID и процессов ее управления новейшим требованиям ЕС к квалифицированным доверительным услугам. Компания стала одной из первых в Европе, получивших такое подтверждение соответствия.
Вместе с тем SK ID Solutions предупреждает жителей Латвии о повышенном риске мошенничества. По словам представителей компании, любые сообщения с призывом срочно обновить Smart-ID, ввести пароли или персональные данные вне официального приложения или интернет-банка могут быть попыткой обмана.
«Smart-ID никогда не просит по телефону или через SMS обновлять приложение, переходить по ссылкам или сообщать личные данные. Также сервис никогда не запрашивает PIN-коды, пароли и не предлагает подтверждать действия, которые пользователь сам не инициировал», — подчеркнула Берица.
Компания напоминает, что новые учетные записи Smart-ID по-прежнему можно создавать с помощью eID-карт, выданных после октября 2022 года, а также через другие надежные средства идентификации на сайте Smart-ID или лично в отделениях банков SEB, Swedbank и Luminor.
В SK ID Solutions также отмечают, что безопасная цифровая среда должна основываться на использовании нескольких инструментов цифровой идентификации, а не только одного способа доступа к электронным услугам.