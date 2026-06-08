Сотни тысяч жителей Латвии могут столкнуться с изменениями при использовании eID-карт: что важно знать

До 9 декабря с помощью указанных eID-карт также можно создавать новые учетные записи Smart-ID, которые сохранят свою функциональность и после этой даты. Согласно информации, опубликованной государственными учреждениями Латвии, вопрос связан с требованиями к сертификации электронной подписи на отдельных eID-картах. В настоящее время ведется работа над юридическими и техническими решениями, которые будут применяться после 9 декабря.