В нескольких районах Риги из кранов может пойти мутная вода: начинается сезон промывки сетей
На этой неделе предприятие Rīgas ūdens возобновляет сезон промывки водопроводных сетей в столице.
Первые работы запланированы на Бривибас гатве, а в течение марта промывка также пройдет на Тейке, в Гризинькалнсе и Авоты. В апреле работы продолжатся в Чиекуркалнсе и Брасе. В дальнейшем в течение сезона промывка запланирована также в Милгрависе, Межапарке, Пурвциемсе, Дарзциемсе, Скансте и Андрейсале. Всего в 2026 году планируется промыть 360 километров водопроводных сетей, начиная работы с магистральных трубопроводов.
Работы по промывке в Риге в этом сезоне начнутся уже завтра, 17 марта, и продлятся с 17 по 19 марта включительно. В это время будет промываться магистральный водопровод на участке Бривибас гатве протяженностью 4,4 километра — от улицы Джутас до канала Юглас. Во время работ возможно кратковременное отключение водоснабжения по адресам: Бривибас гатве, 413, 415, 417, 417A и 427.
Во время промывки возможно помутнение воды в Чиекуркалнсе, а после завершения работ на Тейке и в Чиекуркалнсе вода может быть насыщена воздухом, из-за чего визуально будет казаться мутной. Однако такая вода абсолютно безопасна для использования и не представляет вреда для здоровья.
Цель профилактической промывки водопроводов — поддерживать неизменно высокое качество питьевой воды и обеспечивать стабильное водоснабжение, предотвращая накопление осадка в системе. Во время промывки повышенным напором из трубопроводов вымываются накопившиеся отложения — например, частицы железа и минералов, — что помогает уменьшить мутность, улучшить цвет и вкус воды.
Rīgas ūdens, опираясь на исследование, проведенное в сотрудничестве с Рижским техническим университетом, разработал долгосрочный план промывки водопроводных сетей. Он позволяет определить приоритетность промывки сети общей протяженностью более 1500 километров, предусматривая очистку магистральных и распределительных участков не реже одного раза в пять лет. Промывка проводится по технологии «воздух-вода», начиная от мест подземного и поверхностного водозабора и последовательно продвигаясь к распределительным сетям в микрорайонах.
Чтобы увеличить объемы промывки, с прошлого года в распоряжении предприятия находятся три установки для промывки водопроводов. Их эффективность уже подтвердилась на практике: если в предыдущие годы с помощью одной установки удавалось промывать около 120 километров сетей в год, то в 2025 году объемы значительно выросли — всего было промыто 333,5 километра водопроводных сетей в микрорайонах Биерини, Ильгюциемс, Болдерая, Латгальское предместье, Дарзциемс, Плявниеки, Пурвциемс, Межциемс, Дрейлини, Югла, Тейка, Берги и Брекши.
Сезон профилактической промывки водопроводных сетей в 2026 году планируется завершить осенью работами в центре Риги и в Старой Риге — предположительно в октябре или ноябре. Такой график выбран для того, чтобы как можно меньше мешать работе предпринимателей в наиболее активный туристический период.