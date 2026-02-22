Борьба за ночную тишину: самоуправления могут получить полномочия ограничивать шумные заведения
В Латвии обсуждают новые правила борьбы с ночным шумом: самоуправления могут получить право ограничивать работу шумных заведений и выдавать им специальные разрешения. Инициативу поддерживают жители и врачи, но бизнес опасается лишней бюрократии.
Достаточный и непрерывный сон критически важен для здоровья и влияет на многие аспекты жизни, пояснила врач Центра эпилепсии и медицины сна Детской клинической университетской больницы Марта Целминя. «Сон — это треть нашей жизни. Речь не только о том, что если я не выспался, то становлюсь раздражительным. Он влияет на многие системы организма и на здоровье в целом. Психическое здоровье и сердечно-сосудистые заболевания в Латвии — в тяжелом положении, и решение этой проблемы могло бы стать важной основой для укрепления здоровья населения. А здоровье — это не просто отсутствие болезней, это полное психическое, физическое и социальное благополучие. Отдохнувший, выспавшийся человек более продуктивен, более удовлетворен жизнью, он активнее и приносит обществу больше пользы», — сказала Целминя.
Поправки об ограничении шума поддерживает общество Naktsmiers. Его представители отмечают, что вопрос наконец сдвинулся с места — в течение нескольких лет продвинуть его не удавалось. «Возможно, это не решит всех проблем, скорее всего, действительно не решит. Но это позволит хотя бы постепенно навести порядок в этой сфере и даст тем самоуправлениям, которые хотят действовать, реальный инструмент», — сказала представитель общества Майя Крастиня.
Введение таких правил не будет обязательным — воспользоваться новым правом смогут те самоуправления, для которых проблема актуальна. Наиболее остро она стоит в Риге: в прошлом году муниципальная полиция получила 8900 вызовов по поводу шума и нарушений покоя, сообщает LSM+.
Возражения против предложенной редакции поправок высказало Министерство экономики. Его представитель Дидзис Бруклитис подчеркнул, что право самоуправлений выдавать лицензии создаст дополнительную бюрократию и может привести к необоснованному вмешательству в предпринимательскую деятельность. «Вопрос в том, действительно ли, решая проблему, мы должны вмешиваться в бизнес там, где это не требуется? Если решаем проблему шума — давайте ограничимся именно этим, а не будем изобретать дополнительные лицензии, требования и бюрократические процедуры», — заявил Бруклитис.
Депутаты комиссии единогласно поддержали дальнейшее продвижение поправок в Сейм и придали им статус срочности. Это означает, что закон будет рассматриваться в двух, а не в трех чтениях. Первое чтение запланировано уже на следующую неделю, окончательное — на 12 марта.