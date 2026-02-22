Борьба за ночную тишину: самоуправления могут получить полномочия ограничивать шумные заведения

Достаточный и непрерывный сон критически важен для здоровья и влияет на многие аспекты жизни, пояснила врач Центра эпилепсии и медицины сна Детской клинической университетской больницы Марта Целминя. «Сон — это треть нашей жизни. Речь не только о том, что если я не выспался, то становлюсь раздражительным. Он влияет на многие системы организма и на здоровье в целом. Психическое здоровье и сердечно-сосудистые заболевания в Латвии — в тяжелом положении, и решение этой проблемы могло бы стать важной основой для укрепления здоровья населения. А здоровье — это не просто отсутствие болезней, это полное психическое, физическое и социальное благополучие. Отдохнувший, выспавшийся человек более продуктивен, более удовлетворен жизнью, он активнее и приносит обществу больше пользы», — сказала Целминя.