СМИ: уроженец Риги рэпер Markul получил российское гражданство. За это его могут лишить латвийского

Согласно SHOT, Маркулис публично выступил против войны России в Украине в феврале 2022 года и вскоре уехал в Лондон. Рэпер писал, что в его окружении «никогда не будет людей, которые смогут оправдать происходящее». При этом позже он продолжал выпускать музыку и выступать в России, а в феврале 2024 года получил гражданство РФ.