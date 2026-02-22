СМИ: уроженец Риги рэпер Markul получил российское гражданство. За это его могут лишить латвийского
Появилась информация, что рэпер Markul (Маркас Маркулис), имеющий латвийское гражданство, в феврале 2024 года получил паспорт РФ. Об этом 22 февраля 2026 года сообщил российский Telegram-канал SHOT.
Согласно SHOT, Маркулис публично выступил против войны России в Украине в феврале 2022 года и вскоре уехал в Лондон. Рэпер писал, что в его окружении «никогда не будет людей, которые смогут оправдать происходящее». При этом позже он продолжал выпускать музыку и выступать в России, а в феврале 2024 года получил гражданство РФ.
Если у гражданина Латвии появляется второе гражданство, оно допускается не со всеми странами. Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) в разъяснительных материалах перечисляет категории «разрешенных» случаев двойного гражданства (например, гражданство стран ЕС, ЕАСТ, НАТО и ряда других государств, а также отдельные случаи для потомков латвийцев). Россия в этом перечне не фигурирует.
Важно и то, как в целом работает механизм лишения гражданства: в Латвии лишить гражданства можно только при условии, что человек не станет лицом без гражданства (то есть практически — только при наличии второго гражданства). Процедурой занимается PMLP, а решения принимаются в рамках закона и на основании собранной информации.
Markul — музыкант из Риги, которого в русскоязычном рэпе широко узнали после выхода совместного клипа/трека с Оксимироном в 2017 году. Далее он закрепился на российской сцене, выпустив несколько альбомов и множество клипов.