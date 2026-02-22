От ручной сборки до упадка: взлет и падение легендарного микроавтобуса RAF-977 Latvija

Уже в 1960-х стало ясно, что спрос на микроавтобусы превышает возможности сравнительно небольшого рижского завода, поэтому «наверху» было принято решение о расширении производства. В 1970-х в Елгаве был построен новый завод, который с самого начала столкнулся с проблемой рабочей силы. Найти на месте несколько тысяч работников не удалось, поэтому их пришлось завозить из других союзных республик, что еще больше обострило миграционные и жилищные проблемы. Кроме того, и импорт рабочей силы мало помогал, поэтому к строительству автомобилей привлекали случайных людей — студентов и даже солдат. Понятно, что на качестве это сказалось негативно, и в 1980-х добрая слава автобусов Latvija начала угасать.