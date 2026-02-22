От ручной сборки до упадка: взлет и падение легендарного микроавтобуса RAF-977 Latvija
Микроавтобус RAF-977 Latvija, созданный в Риге в конце 1950-х, стал одним из самых удачных проектов советского автопрома. Его качество признавали даже на Западе, а некоторые машины проходили сотни тысяч километров.
В конце 1950-х годов Рижская автобусная фабрика (RAF) начала выпуск нового микроавтобуса — RAF-977 Latvija. В истории автопрома он остался как самый качественный из RAF, поскольку выпускался в сравнительно небольшом количестве и избежал высокого процента брака, характерного для модели RAF-2203, запущенной в 1970-х годах.
На автобусы, произведенные в 1980-х на уже крупном заводе в Елгаве, жалобы сыпались одна за другой, однако Latvija 1960-х таких упреков не заслужила. Главная причина — небольшие объемы производства на старом заводе в Риге, где почти все операции выполнялись вручную квалифицированными рабочими. В 1960 году как крупное достижение преподносилось изготовление четырех сверхплановых автобусов к очередному съезду партии — не ста и не десяти, а всего четырех.
Пробег — 700 000 километров
Если с количеством было не совсем так, как хотелось бы руководству советского государства, то с качеством все было более или менее в порядке. Перед запуском нового микроавтобуса в производство с ним проводились испытательные поездки по самым разным уголкам СССР — в Крыму, Средней Азии и даже на перевалах Памира.
С точки зрения внешнего вида за образец был взят знаменитый Volkswagen Type 2, однако технические решения существенно отличались от применявшихся немцами, поскольку советская промышленность попросту не поспевала за западными технологиями. В частности, не было доступно специально разработанных для микроавтобусов двигателей, поэтому приходилось использовать моторы, предназначенные для легковых автомобилей ГАЗ-21. По сравнению с немецким изделием автобус, созданный в Риге, получился заметно тяжелее, поэтому за тормозами требовался более тщательный уход — они быстро изнашивались. Расход топлива с современной точки зрения был пугающим — более 16 литров на 100 километров, однако в те времена это никого не беспокоило.
В целом у инженеров RAF были основания гордиться проделанной работой. Чтобы продемонстрировать достижения советской промышленности, образцы «Латвии» отправляли на выставки в Женеву, Лондон и даже в далекий Улан-Батор. Судя по всему, машины держались весьма хорошо, поскольку в 1967 году, когда завод отметил выпуск 10 000-го автобуса, была выяснена судьба некоторых более ранних экземпляров. Например, автобус с десятым порядковым номером к тому моменту уже прошел 700 000 километров, а тысячная Latvija была передана комитету комсомола. В свою очередь, 5000-й автобус отправился в далекую Грузию.
Latvija из Еревана и Луганска
В 1974 году, то есть через 15 лет после выхода модели 977, было произведено более 36 000 микроавтобусов. Для сравнения: легковой автомобиль Москвич-408 примерно в те же годы был выпущен тиражом более миллиона экземпляров, а ВАЗ-2103 в период с 1972 по 1983 год — в количестве 1,3 миллиона штук. Иными словами, на фоне этих крупных заводов RAF был небольшим предприятием.
Со временем модель 977 претерпела несколько модификаций, отличавшихся от первоначальной версии более просторным салоном, более удобными сиденьями и вентиляцией. Поскольку рижский завод не мог удовлетворить спрос, по проектам RAF микроавтобусы выпускались также на заводах в Ереване (специализированные и грузовые версии) и в начале 1960-х годов недолгое время в украинском городе Луганск (там продукт назывался LARZ-977). Для южных условий была даже создана модификация «Турист» с раздвижной крышей.
Назвать микроавтобус на сто процентов латвийским продуктом было бы трудно, поскольку значительная часть деталей производилась в других местах. Например, двигатели, как уже сказано, поставлялись с Горьковского автозавода, стекла также не изготавливались на месте, как и ряд других узлов. Однако окончательная сборка осуществлялась в Риге.
Уже в 1960-х стало ясно, что спрос на микроавтобусы превышает возможности сравнительно небольшого рижского завода, поэтому «наверху» было принято решение о расширении производства. В 1970-х в Елгаве был построен новый завод, который с самого начала столкнулся с проблемой рабочей силы. Найти на месте несколько тысяч работников не удалось, поэтому их пришлось завозить из других союзных республик, что еще больше обострило миграционные и жилищные проблемы. Кроме того, и импорт рабочей силы мало помогал, поэтому к строительству автомобилей привлекали случайных людей — студентов и даже солдат. Понятно, что на качестве это сказалось негативно, и в 1980-х добрая слава автобусов Latvija начала угасать.
Скорая помощь
Производившиеся RAF микроавтобусы помогли решить медицинскую проблему — нехватку транспорта скорой помощи. До этого в СССР в качестве машин скорой помощи использовались переоборудованные грузовые фургоны, не отличавшиеся удобством, а также легковые автомобили "Победа". В последних носилки с пациентом заталкивали через багажник, что было крайне непрактичным решением. Подобным образом пациентов загружали и в более поздние машины скорой помощи, построенные на базе ГАЗ-21, поэтому появление специализированного RAF-977 Latvija стало для медиков настоящим облегчением. В микроавтобусе носилки можно было размещать проще, а у пациента и медиков было больше пространства и удобств. Медицинские версии RAF положительно оценивали и западные специалисты — например, норвежец Асмунд Лердал назвал реанимационный автомобиль отличным и заявил, что его следовало бы закупать и другим странам.