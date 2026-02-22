От ручной сборки до упадка: взлет и падение легендарного микроавтобуса RAF-977 Latvija
фото: Valsts Kinofotofonodokumentu arhīvs / Sergejs Daņilovs
Автобусы RAF-977 перед отправкой в ​​Москву в 1961 году.
От ручной сборки до упадка: взлет и падение легендарного микроавтобуса RAF-977 Latvija

Sandris Metuzāls

Žurnāls "Retro"

Микроавтобус RAF-977 Latvija, созданный в Риге в конце 1950-х, стал одним из самых удачных проектов советского автопрома. Его качество признавали даже на Западе, а некоторые машины проходили сотни тысяч километров.

В конце 1950-х годов Рижская автобусная фабрика (RAF) начала выпуск нового микроавтобуса — RAF-977 Latvija. В истории автопрома он остался как самый качественный из RAF, поскольку выпускался в сравнительно небольшом количестве и избежал высокого процента брака, характерного для модели RAF-2203, запущенной в 1970-х годах.

На автобусы, произведенные в 1980-х на уже крупном заводе в Елгаве, жалобы сыпались одна за другой, однако Latvija 1960-х таких упреков не заслужила. Главная причина — небольшие объемы производства на старом заводе в Риге, где почти все операции выполнялись вручную квалифицированными рабочими. В 1960 году как крупное достижение преподносилось изготовление четырех сверхплановых автобусов к очередному съезду партии — не ста и не десяти, а всего четырех.

Пробег — 700 000 километров

Если с количеством было не совсем так, как хотелось бы руководству советского государства, то с качеством все было более или менее в порядке. Перед запуском нового микроавтобуса в производство с ним проводились испытательные поездки по самым разным уголкам СССР — в Крыму, Средней Азии и даже на перевалах Памира.

С точки зрения внешнего вида за образец был взят знаменитый Volkswagen Type 2, однако технические решения существенно отличались от применявшихся немцами, поскольку советская промышленность попросту не поспевала за западными технологиями. В частности, не было доступно специально разработанных для микроавтобусов двигателей, поэтому приходилось использовать моторы, предназначенные для легковых автомобилей ГАЗ-21. По сравнению с немецким изделием автобус, созданный в Риге, получился заметно тяжелее, поэтому за тормозами требовался более тщательный уход — они быстро изнашивались. Расход топлива с современной точки зрения был пугающим — более 16 литров на 100 километров, однако в те времена это никого не беспокоило. 

В целом у инженеров RAF были основания гордиться проделанной работой. Чтобы продемонстрировать достижения советской промышленности, образцы «Латвии» отправляли на выставки в Женеву, Лондон и даже в далекий Улан-Батор. Судя по всему, машины держались весьма хорошо, поскольку в 1967 году, когда завод отметил выпуск 10 000-го автобуса, была выяснена судьба некоторых более ранних экземпляров. Например, автобус с десятым порядковым номером к тому моменту уже прошел 700 000 километров, а тысячная Latvija была передана комитету комсомола. В свою очередь, 5000-й автобус отправился в далекую Грузию.

Latvija из Еревана и Луганска

В 1974 году, то есть через 15 лет после выхода модели 977, было произведено более 36 000 микроавтобусов. Для сравнения: легковой автомобиль Москвич-408 примерно в те же годы был выпущен тиражом более миллиона экземпляров, а ВАЗ-2103 в период с 1972 по 1983 год — в количестве 1,3 миллиона штук. Иными словами, на фоне этих крупных заводов RAF был небольшим предприятием.

фото: Valsts Kinofotofonodokumentu arhīvs / Juris Poišs
Завод по производству микроавтобусов в Риге, 1966 год.
Завод по производству микроавтобусов в Риге, 1966 год.

Со временем модель 977 претерпела несколько модификаций, отличавшихся от первоначальной версии более просторным салоном, более удобными сиденьями и вентиляцией. Поскольку рижский завод не мог удовлетворить спрос, по проектам RAF микроавтобусы выпускались также на заводах в Ереване (специализированные и грузовые версии) и в начале 1960-х годов недолгое время в украинском городе Луганск (там продукт назывался LARZ-977). Для южных условий была даже создана модификация «Турист» с раздвижной крышей.

Назвать микроавтобус на сто процентов латвийским продуктом было бы трудно, поскольку значительная часть деталей производилась в других местах. Например, двигатели, как уже сказано, поставлялись с Горьковского автозавода, стекла также не изготавливались на месте, как и ряд других узлов. Однако окончательная сборка осуществлялась в Риге.

Уже в 1960-х стало ясно, что спрос на микроавтобусы превышает возможности сравнительно небольшого рижского завода, поэтому «наверху» было принято решение о расширении производства. В 1970-х в Елгаве был построен новый завод, который с самого начала столкнулся с проблемой рабочей силы. Найти на месте несколько тысяч работников не удалось, поэтому их пришлось завозить из других союзных республик, что еще больше обострило миграционные и жилищные проблемы. Кроме того, и импорт рабочей силы мало помогал, поэтому к строительству автомобилей привлекали случайных людей — студентов и даже солдат. Понятно, что на качестве это сказалось негативно, и в 1980-х добрая слава автобусов Latvija начала угасать.

Скорая помощь

Производившиеся RAF микроавтобусы помогли решить медицинскую проблему — нехватку транспорта скорой помощи. До этого в СССР в качестве машин скорой помощи использовались переоборудованные грузовые фургоны, не отличавшиеся удобством, а также легковые автомобили "Победа". В последних носилки с пациентом заталкивали через багажник, что было крайне непрактичным решением. Подобным образом пациентов загружали и в более поздние машины скорой помощи, построенные на базе ГАЗ-21, поэтому появление специализированного RAF-977 Latvija стало для медиков настоящим облегчением. В микроавтобусе носилки можно было размещать проще, а у пациента и медиков было больше пространства и удобств. Медицинские версии RAF положительно оценивали и западные специалисты — например, норвежец Асмунд Лердал назвал реанимационный автомобиль отличным и заявил, что его следовало бы закупать и другим странам.

