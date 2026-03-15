Авиакомпании повышают тарифы, а семьи спешно отменяют отпуска всего за две недели до Пасхи
Авиакомпании резко повышают цены на билеты, а семьи по всему миру пытаются отменить свои поездки всего за две с небольшим недели до Пасхи. Конфликт на Ближнем Востоке грозит серьезно ударить по туристической отрасли.
На этой неделе некоторые из крупнейших авиакомпаний мира объявили о повышении тарифов на фоне стремительного роста стоимости авиационного топлива. Гонконгский авиационный гигант Cathay Pacific стал очередным перевозчиком, введшим экстренную топливную надбавку, фактически удвоив ее на большинстве маршрутов, пишет Daily Mail.
Топливо дорожает - цены на билеты растут
Конфликт привел к резкому росту цен на нефть — стоимость сырой нефти увеличилась примерно на треть. Цена топлива, используемого авиакомпаниями по всему миру, выросла еще сильнее.
Война между США/Израилем и Ираном привела к тому, что главный транзитный маршрут поставок авиационного топлива с Ближнего Востока — Ормузский пролив, расположенный между Персидским заливом и Оманским заливом, — в последние дни фактически оказался закрыт.
Иран пригрозил атаковать любое судно, которое войдет в пролив. Через этот путь проходит около пятой части всех мировых поставок нефти и сжиженного газа.
Страны Персидского залива обеспечивают около 50% поставок топлива для авиакомпаний, базирующихся в Европе, и пассажиры уже ощущают последствия — цены на авиабилеты растут. Тем, кто уже купил билеты, дополнительные сборы платить не придется.
До первых ударов по Ирану 28 февраля тонна авиационного топлива для северо-западной Европы стоила около 830 долларов. За прошедшие недели цена почти удвоилась и сейчас превышает 1500 долларов за тонну.
Мировые цены на нефть достигли самого высокого уровня с 2022 года после обострения войны США и Израиля с Ираном.
Дубай пустует, туристы отказываются от поездок
Рост цен уже ударил по туристам по всему миру, которые вынуждены перепланировать свои маршруты, вкладывая дополнительные деньги, или вообще отказываться от поездок.
Тем временем на Ближнем Востоке обычно переполненные пляжи, отели и бассейны Дубая стоят почти пустыми, поскольку город продолжает страдать от ударов.
Дубай, который долгое время считался безналоговым раем, привлекавшим звезд социальных сетей и тысячи людей со всего мира, ищущих теплую погоду и безопасные улицы, теперь переживает серьезный удар по своему тщательно выстроенному имиджу. Некоторые жители даже считают, что город «уже не восстановится».
Тысячи людей покинули охваченный войной город и клянутся больше никогда не возвращаться. Исламская Республика наносит массированные удары ракетами и дронами-камикадзе по сверкающим небоскребам и роскошным пятизвездочным отелям, в том числе по всемирно известному отелю Fairmont на острове Palm Jumeirah.
Спрос на поездки в такие страны, как Турция, Греция, Кипр и Египет, значительно снизился за 12 дней с момента начала американско-израильских ударов по Ирану. Туристические компании опасаются, что падение спроса может продолжиться на неопределенный срок, поскольку окончание войны пока не просматривается, и поэтому они не могут оценить, насколько сильно пострадает их прибыль.
Авиакомпании, уже увеличившие топливные сборы
Qantas
Австралийская авиакомпания заявила, что цены на дальнемагистральные рейсы вырастут, особенно на маршрутах, проходящих через Ближний Восток.
United Airlines
Генеральный директор Скотт Кирби сообщил, что конфликт на Ближнем Востоке существенно ударит по прибыли компании. Если цены на нефть сохранятся на нынешнем уровне, тарифы могут быстро вырасти.
Air France и KLM
Французский и нидерландский перевозчики уже повысили цены. В KLM сообщили, что рост цен на нефть «повлияет на стоимость билетов, причем размер повышения будет зависеть от направления и класса».
Представитель Air France заявил, что тарифы эконом-класса на перелеты туда и обратно увеличатся примерно на 50 евро.
Cathay Pacific Airways
Авиакомпания из Гонконга уже ввела дополнительный сбор около 72,9 доллара на рейсах между Гонконгом, Европой и Северной Америкой.
Air New Zealand
Перевозчик добавил 20 новозеландских долларов на короткие международные рейсы и 90 долларов на дальнемагистральные перелеты.
Norwegian
Норвежская бюджетная авиакомпания подтвердила корректировку цен из-за роста стоимости топлива.
Norse Atlantic Airways
Компания сообщила, что повышение цен на топливо будет отражено в текущей стоимости билетов.
SAS Scandinavian Airlines
Скандинавская авиакомпания уже изменила тарифы, чтобы компенсировать рост цен на авиационное топливо.
Air Transat
Канадская авиакомпания увеличила топливные сборы на рейсах в Европу и одновременно повышает тарифы на популярные даты путешествий.
Air Canada
Компания заявила, что тарифы корректируются с учетом более высоких расходов на топливо.
Air India
Индийский перевозчик и его дочерняя компания Air India Express ввели дополнительные сборы на внутренних и международных маршрутах.
AirAsia
Малайзийская бюджетная авиакомпания объявила о временном повышении цен на билеты из-за топливных сборов.
Hong Kong Airlines
Перевозчик сообщил, что топливные надбавки могут увеличить стоимость билетов до 35 %.
Thai Airways
Пассажирам, которые еще не купили билеты, придется платить топливный сбор, увеличивающий стоимость до 15 %.
Vietnam Airlines
Авиакомпания заявила, что ее операционные расходы выросли на 70 % из-за подорожания авиационного топлива, и обратилась к правительству с просьбой отменить экологический налог на топливо для самолетов.