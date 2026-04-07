В Бауске купленный электробус стоит без водителя, а в соцсетях спорят - можно ли брать на работу мигрантов
В Бауске купили электробус для детей — но он так и не поехал. Причина банальна - нет водителя, а единственным желающим получить эту работу оказался гражданин Индии, что не обрадовало некоторых местных жителей.
Портал bauskasdzive.lv сообщает, что на заседании думы Баусского края вновь подняли вопрос о муниципальном электробусе, который, несмотря на проведенные проверки, до сих пор не начал курсировать.
Депутат Волдемарс Чачс поинтересовался, почему в отчете отдела развития указано, что транспорт прошел повторную проверку, но все равно не используется. Он отметил, что учебный год уже близится к завершению, а автобус так и не выехал на маршрут. В ответ на это исполнительный директор самоуправления Иварс Романовс пояснил, что проблема вовсе не в технике: автобус полностью готов к эксплуатации, прошел все проверки и получил необходимые заключения от надзорных органов. Главная причина — нехватка персонала.
По его словам, нужен водитель, способный работать на электробусе, однако интерес к вакансии крайне низкий. В одном из конкурсов откликнулся лишь один человек — гражданин Индии. Сейчас самоуправление надеется привлечь более широкий круг кандидатов, чтобы выбрать наиболее надежного водителя.
Такая информация вызвала бурную дискуссию среди местных жителей, и комментарии показали широкий спектр мнений — от рациональных до крайне эмоциональных.
Часть людей уверена, что главная проблема — в оплате труда. По словам комментаторов, предлагаемая зарплата может быть ниже 1000 евро до налогов, тогда как водители категории D ожидают как минимум 1800–2500 евро. Многие отмечают: «люди хотят работать за деньги», а не за символическое вознаграждение. Другие обращают внимание на условия труда: длинные рабочие дни до 13–15 часов, высокая ответственность за пассажиров, особенно если речь идет о перевозке детей. При таких условиях даже «неплохая» зарплата выглядит недостаточной.
Есть и те, кто критикует само решение о покупке электробуса. Скептики считают, что техника не подходит для местного климата, сомневаются в ее надежности зимой и указывают на возможные дополнительные расходы, например, на замену батарей. Некоторые даже утверждают, что автобус «окупится только через десятки лет».
Отдельная группа комментаторов выражает опасения по поводу безопасности электробусов — вспоминают случаи возгораний и обсуждают риски, хотя другие пользователи возражают, приводя статистику: по их словам, электромобили загораются реже, чем бензиновые.
Не обошлось и без резких и спорных высказываний по поводу единственного кандидата — гражданина Индии. Часть пользователей открыто выступает против найма иностранцев, выражая недоверие и опасения за безопасность.
Однако другие осуждают такие настроения, называя их расизмом и отмечая, что проблема не в национальности, а в нехватке специалистов и уровне зарплат.
Некоторые комментаторы, напротив, призывают к более открытому подходу: если местных водителей не хватает, привлечение иностранцев может стать неизбежной реальностью. Есть и более ироничные мнения — например, предложения «пусть чиновники сами садятся за руль» или критика неэффективного управления: «автобус купили, но не подумали, кто будет на нем ездить».
