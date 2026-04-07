В Бауске купленный электробус стоит без водителя, а в соцсетях спорят - можно ли брать на работу мигрантов

Депутат Волдемарс Чачс поинтересовался, почему в отчете отдела развития указано, что транспорт прошел повторную проверку, но все равно не используется. Он отметил, что учебный год уже близится к завершению, а автобус так и не выехал на маршрут. В ответ на это исполнительный директор самоуправления Иварс Романовс пояснил, что проблема вовсе не в технике: автобус полностью готов к эксплуатации, прошел все проверки и получил необходимые заключения от надзорных органов. Главная причина — нехватка персонала.