В Сейме раскрыли февральские выплаты депутатам: у одних более 7000 евро, у других - всего 600
Самую большую выплату среди депутатов Сейма в феврале 2026 года получила спикер парламента Дайга Миериня — ее вознаграждение составило 7645,85 евро. На другом конце списка оказались депутаты, чьи выплаты за месяц не дотянули даже до 1000 евро, хотя номинальная зарплата парламентария в этом году составляет 4330 евро до уплаты налогов.
Среди депутатов Сейма самое большое вознаграждение в феврале 2026 года получила председатель Сейма Дайга Миериня (Союз зеленых и крестьян) — ей было выплачено 7645,85 евро, свидетельствует опубликованная парламентом информация.
Вторую по величине зарплату в феврале получил Янис Грасбергс (Национальное объединение) — 5468,56 евро, а на третьем месте оказалась Антонина Ненашева («Прогрессивные») с выплатой в размере 5381,24 евро.
Далее следуют Янис Домбрава (Национальное объединение) с 5216,79 евро, Андрис Шуваев («Прогрессивные») с 5089,05 евро и Янис Вуцанс (Союз зеленых и крестьян), который в феврале заработал 5017,92 евро. На схожем уровне вознаграждение было также у Андрейса Юдина («Новое Единство») и Райвиса Дзинтарса (Национальное объединение), чьи суммы немного превысили отметку в 4900 евро. Зарплата на таком уровне в феврале была также у Агнесе Красты («Новое Единство»), Гатиса Лиепиньша («Новое Единство»), Угиса Митревица (Национальное объединение), а также у Инги Берзини («Новое Единство») и Эдмунда Цепуритиса («Прогрессивные»).
Самое низкое вознаграждение в феврале получил Дмитрий Коваленко — размер его зарплаты составил 602,47 евро, а Елене Клявине было выплачено 711,77 евро.
Депутаты Сейма получают вознаграждение за работу из средств государственного бюджета. Как и в случае с другими государственными должностными лицами, их оплата труда регулируется Законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений. Вознаграждение парламентариев ежегодно автоматически пересматривается в соответствии с изменениями средней зарплаты и инфляции в стране. Депутаты могут получать дополнительную часть вознаграждения за исполнение определенной должности в Президиуме Сейма, во фракциях, комиссиях и подкомиссиях.
Номинальная месячная зарплата депутата Сейма в 2026 году составляет 4330 евро до уплаты налогов.
Депутаты не получают дополнительных доплат к зарплате за участие в заседаниях Сейма и комиссий, делегациях или депутатских группах. Премии парламентариям не выплачиваются.
Парламентариям компенсируют расходы, возникающие при осуществлении депутатских полномочий. У них есть возможность получать компенсацию расходов на аренду жилья и транспорт. Система компенсаций устроена так, чтобы депутаты, избранные от более отдаленных регионов, находились в равных условиях, например, с рижанами.
Максимально допустимый размер компенсации определяется в зависимости от места жительства. Чем ближе депутат живет к Риге, тем меньше возможный размер компенсации.