Появились подозрения, что еще одна страна начала гибридную войну против Европы
Участившиеся атаки на синагоги, еврейские благотворительные организации и американские банки в европейских городах могут указывать на начало гибридной войны Ирана против Европы. Как сообщает DW, об этом пишет Financial Times со ссылкой на Джулиана Ланчеса из Международного центра по борьбе с терроризмом (International Centre for Counter-Terrorism, ICCT).
Речь идет о заявлениях группировки "Асхаб аль-Ясмин", которая взяла на себя ответственность за поджог автомобилей скорой помощи еврейской благотворительной организации "Хацала" в Лондоне, атаки на синагогу в бельгийском Льеже и отделения банка Bank of America в Париже.
По словам эксперта, вероятно cвязанная с властями Ирана группировка появилась менее месяца назад: до 9 марта "Асхаб аль-Ясмин" не оставляла никаких следов ни в интернете, ни за его пределами.
"Группировка, появившаяся словно из ниоткуда, - это необычно", - подчеркнул Ланчес в разговоре с Financial Times. Он считает, что такая группировка может быть проектом иранской разведки, чтобы "посеять хаос и дестабилизировать общество в странах Европы".
9 марта группировка "Асхаб аль-Ясмин" заявила в своем телеграм-канале о начале "военной операции против США и Израиля по всему миру". Cпустя два дня она взяла на себя ответственность за поджог синагоги во Франции. Вскоре она также заявила об атаке на офис отделения Bank of America в Париже.
13 марта в Нидерландах было совершено нападение на синагогу в Роттердаме, на следующий день - на еврейскую школу в Амстердаме. 16 марта "Асхаб аль-Ясмин" заявила, что атаковала отделение американского банка Bank of New York Mellon в столице Нидерландов. 20 марта власти страны предотвратили нападение на синагогу в Хемстеде.
23 марта в Лондоне были подожжены четыре машины еврейской некоммерческой организации "Хацала", которая оказывает бесплатную экстренную медицинскую помощь.