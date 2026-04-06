В Риге пересматривают правила для парковок - автоводителям придется платить больше

Существенные изменения могут затронуть и владельцев электромобилей. Сейчас на парковках Rīgas satiksme они могут парковаться бесплатно без ограничения времени, однако в будущем эту практику планируется изменить. С 2027 года в центре бесплатная стоянка для электромобилей может быть ограничена одним часом, после чего будет взиматься плата. В Вецриге же единый тариф для электрических и обычных автомобилей может быть введен еще раньше.