В Риге пересматривают правила для парковок - автоводителям придется платить больше
Рижская дума начала обсуждать существенные изменения в регулировании парковок, которые могут повлиять как на цены, так и на действующие льготы для владельцев электромобилей. Хотя конкретные решения еще не приняты, дискуссии о возможных вариантах уже идут и вызывают противоречивую реакцию, сообщает Латвийское телевидение.
В центре Риги проблема доступности парковок сохраняется уже длительное время — во многих местах они почти полностью заняты. Особенно это заметно в зонах A и B, где заполняемость на отдельных улицах достигает 90–95%. В Рижской думе признают, что нынешняя система больше не работает эффективно.
Неофициально известно, что самоуправление рассматривает постепенное повышение стоимости парковки — на 20% в следующем году и еще на 10% годом позже. Также планируется расширить зоны платной парковки, например, распространив самую дорогую зону R (Вецрига) в сторону центра города.
Существенные изменения могут затронуть и владельцев электромобилей. Сейчас на парковках Rīgas satiksme они могут парковаться бесплатно без ограничения времени, однако в будущем эту практику планируется изменить. С 2027 года в центре бесплатная стоянка для электромобилей может быть ограничена одним часом, после чего будет взиматься плата. В Вецриге же единый тариф для электрических и обычных автомобилей может быть введен еще раньше.
В самоуправлении отмечают, что бесплатная парковка для электромобилей привела к ситуации, при которой центр города фактически стал местом длительного хранения машин, а не зоной кратковременной мобильности. В отдельных местах электромобили занимают до 40% парковочных мест.
Однако эти инициативы вызвали критику. Представители отрасли электромобилей подчеркивают, что резкие изменения могут снизить мотивацию переходить на экологичный транспорт, особенно для тех, кто уже вложился в его покупку.
В обществе мнения также разделились: часть водителей поддерживает ограничения и более гибкую ценовую политику, которая могла бы обеспечить наличие свободных мест, другие же опасаются роста расходов.
Рижская дума обещает, что в случае принятия изменений они будут внедряться постепенно и после консультаций с заинтересованными сторонами. Пока же обсуждения продолжаются, и единого видения будущей политики парковок еще нет.
