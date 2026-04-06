В Латвии разрабатывает план по окончательному выравниванию оплаты труда между полами
В Латвии готовят жесткие правила для работодателей: зарплаты станут прозрачными, а за дискриминацию придется платить. Новые нормы могут серьезно изменить рынок труда и усилить права работников.
Министерство благосостояния разработало законопроект о прозрачности оплаты труда, который предусматривает усиление соблюдения принципа равной оплаты труда для женщин и мужчин путем введения дополнительных механизмов защиты прав.
Законопроект разработан для внедрения требований директивы Европейского парламента и Совета о равной оплате труда мужчин и женщин за одинаковую работу. Предусматривается, что работодатель обязан устанавливать равную оплату труда для мужчин и женщин за одинаковую или равноценную работу, а также создать систему оплаты труда, основанную на «объективных и гендерно нейтральных критериях». В качестве основных критериев указаны навыки, усилия, ответственность и условия труда.
Планируется, что кандидаты будут иметь право получать информацию о начальной заработной плате или диапазоне почасовой ставки, а также о применяемых коллективных договорах и правилах оплаты труда. Если вакансия будет публично объявлена, эта информация должна быть указана в объявлении.
Одновременно работодателю будет запрещено запрашивать информацию о текущей или предыдущей зарплате кандидата, а объявления о вакансиях и названия должностей должны быть гендерно нейтральными, за исключением случаев, когда принадлежность к определенному полу является «объективно обоснованным условием выполнения работы».
Законопроект также предусматривает право работников письменно запрашивать информацию о своем индивидуальном уровне оплаты труда и средних уровнях оплаты труда по полу в категориях работников, выполняющих одинаковую или равноценную работу. Работодатель обязан предоставить такую информацию в разумный срок, но не позднее двух месяцев с момента запроса.
Дополнительные обязанности предусмотрены для крупных работодателей. Работодатели с 250 и более сотрудниками должны будут предоставлять такую информацию ежегодно, а работодатели с 100–249 сотрудниками — раз в три года. Работодатели с численностью менее 100 сотрудников смогут предоставлять такую информацию добровольно.
В отчетах необходимо будет указывать, например, разницу в оплате труда между женщинами и мужчинами, различия в дополнительных или переменных компонентах оплаты, медианную разницу, а также распределение работников по квартилям заработной платы и различия по категориям работников.
Законопроект предусматривает и дополнительные механизмы защиты прав. Работники смогут обращаться в суд, требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, а также требовать такую оплату труда, какую работодатель обычно выплачивает за аналогичную или равноценную работу.
Все требования, связанные с правом на равную оплату труда, будут иметь срок давности три года, при этом начало и прерывание срока будут определяться в соответствии с Гражданским законом. В настоящее время Трудовой закон предусматривает более короткие сроки. Если работодатель не обеспечил равную оплату труда, работник должен обратиться в суд в течение трех месяцев с момента, когда он узнал или должен был узнать о нарушении, а общие требования из трудовых отношений истекают через два года, в отдельных случаях — через три года.
Законопроект также вводит принцип бремени доказывания: если работник укажет на обстоятельства, свидетельствующие о возможной дискриминации, работодатель должен будет доказать ее отсутствие. Такая презумпция будет применяться и в случаях невыполнения требований прозрачности оплаты труда.
За непредоставление информации, несоблюдение обязанностей отчетности, отказ от совместной оценки оплаты труда и необеспечение равной оплаты предусмотрена административная ответственность. Рассматривать такие дела будет Государственная инспекция труда.
Законопроект еще должен быть рассмотрен в Сейме.