Петерис Апинис объяснил, насколько опасно для здоровья красить волосы
В последние недели в мире появилось много статей, в которых краска для волос причисляется к самым ядовитым предметам быта. Врачи рекомендуют пересмотреть нормы и запретить включение ряда химикатов в состав красок для волос. Известный в Латвии доктор Петерис Апинис рассказал в своей статье для Otkrito.lv, действительно окрашивание волос настолько опасное дело.
Миллионы тонн химии
В Европе окрашивание волос – это огромная индустрия. По оценкам, в Европейском союзе около 60% женщин регулярно красят волосы, а бельгийцы и голландцы пишут, что 75%. Мужчины красят волосы реже – примерно 10% – часть в молодости, чтобы стать ярче, но большинство в возрасте – чтобы скрыть седину. Волосы в Европе красят 200–250 миллионов человек. Среднестатистическая европейка, которая красит волосы, делает это 6–10 раз в год.
К моему огромному удивлению оказалось, что бывают женщины, которые красят волосы каждый день, например, актрисы.
В целом это означает миллионы тонн химических веществ, которые каждый год попадают сначала на головы людей, а затем в канализацию и в море. Важно, что окрашивание определяется самовыражением или модой — среди молодежи популярны не натуральные цвета, а искусственные оттенки.
Учитывая популярность окрашивания волос в Латвии, Европе и во всем мире, все больше внимания уделяется токсичности и рискам, а именно химическим веществам, содержащимся в составе красок для волос. Уже на протяжении десятилетий экспертная комиссия Cosmetic Ingredient Review оценивает безопасность химических веществ, используемых в средствах для окрашивания волос; однако нигде не найти всеобъемлющего обзора ингредиентов средств для окрашивания волос и рисков, связанных с окрашиванием волос.
Данные о составе красок для волос противоречивы. За последние десять лет экспертная комиссия запретила ряд химических веществ (в основном на основании исследований канцерогенности на животных — представьте, что исследователи каждый день красят вашего пса или кота). Высказывается много обоснованных подозрений и имеются относительно надежные доказательства того, что окрашивание волос, но особенно работа парикмахера, увеличивает риск развития рака. Думаю, что углубленные исследования в области химической и системной токсикологии в будущем смогут дать ответы на этот вопрос общественного здравоохранения.
Риск аллергии
Обычно, когда пишут и говорят о токсичности красок для волос, упоминают аллергический контактный дерматит, раздражение и сенсибилизация кожи, изменения пигментации кожи, раздражение глаз и другие признаки, которые наблюдаются сразу и появление которых в той или иной степени можно связать с окрашиванием волос. Такие признаки токсичности, как нарушения функции щитовидной железы, потеря веса, пороки развития скелета, дегенерация семенных канальцев, нефротоксичность, цитотоксичность, почти никогда или, по крайней мере, очень редко связаны с ядами, содержащимися в красках для волос.
Контактная аллергия на краски для волос проявляется у пользователей красок на коже головы, лице и руках в виде покраснения, образования мелких пузырьков или шелушения кожи. Общество считает безопасными и безвредными краски для волос растительного происхождения, например хну, черный чай и порошок индиго, но эти натуральные вещества содержат танин — крупные, сложные молекулы полифенола, аллергическая реакция на которые связана с активацией интерлейкина 6 и интерлейкина 8.
Парикмахеры контактируют с красками для волос на всех этапах процесса окрашивания, у них значительно выше риск сенсибилизации кожи, чем у тех, кому они красят волосы. Использование защитных перчаток во время окрашивания волос и предупреждения на этикетках продуктов о необходимости проведения теста на чувствительность перед использованием снизили частоту аллергии, вызванной красками для волос, среди парикмахеров. Обучение и подготовка парикмахеров имеют важное значение для снижения профессионального риска и предотвращения сенсибилизации кожи, вызванной красками для волос. Независимо от использования перчаток и обучения, парикмахеры подвержены высокому риску развития профессионального ринита и астмы, поскольку в повседневной работе они часто подвергаются воздействию раздражителей и аллергенов, таких как персульфат и PPD в красках для волос. Контакт кожи с красками для волос может вызвать другие тяжелые, но редкие формы контактной аллергии, в том числе отек шеи и лица и ангионевротический отек.
Гораздо более серьезным заболеванием, в возникновении которого краски для волос могут играть большую или меньшую роль, является системная красная волчанка — аутоиммунное заболевание, при котором помимо кожных поражений наблюдаются нарушения здоровья различных систем организма.
И, конечно же, существует такой признак острого контактного дерматита, связанного с красками для волос, как выпадение волос.
Вплоть до летального исхода
При чтении исследований о проблемах, вызванных красками для волос, оказалось, что из-за их легкой доступности и высокой токсичности люди в развивающихся странах, желающие покончить с собой, часто пытаются сделать это, выпивая краски для волос, содержащие определенные вещества (я не буду писать, наличие каких именно веществ позволяет совершить самоубийство).
Отравление краской для волос может привести к летальным последствиям, например, к пневмотораксу, рабдомиолизу и острой почечной недостаточности. Попадание ядовитых красок для волос в рот вызывает тяжелую травму дыхательных путей и может привести к одышке, асфиксии и другим респираторным симптомам.
Одной из самых опасных проблем токсичности при окрашивании волос является репродуктивная токсичность и нарушения синтеза гормонов щитовидной железы.
Довольно много исследований на животных и ретроспективных исследований доказывают, что окрашивание волос во время беременности в будущем может привести к ожирению ребенка, гипертонии, нарушениям метаболизма инсулина, нарушениям функции половых желез, сердечно-сосудистые заболевания, а также к раку.
Есть ли связь между окрашиванием волос и раком?
Довольно убедительные доказательства указывают на то, что у парикмахеров и барберов повышен риск рака мочевого пузыря в связи с профессиональным контактом с ариламинами. Результаты исследований показывают, что у людей, работающих в этих профессиях более 10 лет, значительно повышен риск рака мочевого пузыря.
Хотя рак мочевого пузыря чаще встречается у мужчин, корреляция между профессией парикмахера и раком мочевого пузыря убедительно чаще наблюдается у женщин.
Рак молочной железы является одним из наиболее распространенных злокачественных новообразований у женщин и второй по частоте причиной смерти от рака в мире. Существующие данные не являются однозначными в отношении связи между использованием краски для волос и риском рака молочной железы. Я нашел как статьи, в которых в обширных эпидемиологических исследованиях «случай-контроль» не обнаружено корреляции, а именно связи между окрашиванием волос и повышенным риском рака молочной железы у женщин. В противовес этому есть как несколько исследований «случай-контроль», так и проспективное исследование, а также несколько метаанализов, которые свидетельствуют о том, что окрашивание волос связано с канцерогенным риском рака груди.
Доказано, что окрашивание волос в подростковом возрасте увеличивает риск рака молочной железы в пременопаузе и менопаузе.
Химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы, представляют собой экзогенные агенты, которые взаимодействуют с рецепторами эстрогена или сигнальными путями эстрогена, нарушая физиологическую функцию эндокринной системы и развитие тканей молочной железы. В эту гетерогенную группу химических веществ входят парабены, бисфенолы и фталаты — то есть вещества, которые широко используются в самых разнообразных товарах бытовой химии, но особенно в косметике и средствах личной гигиены и, конечно же, встречаются в красках для волос. Химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы, могут попадать из кровотока в грудное молоко путем пассивной диффузии, а затем попадать в организм младенца при кормлении грудью.
Эти химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы, влияют на уровень гормонов у младенцев и нарушают развитие их половых клеток. Конечно, исследований о том, заболевают ли раком чаще дочери тех матерей, которые красили волосы во время беременности, недостаточно, однако в исследованиях на животных это уже убедительно подтвердилось.
Окрашивание волос матерью за месяц до беременности, во время беременности или кормления грудью считается фактором риска для здоровья ребенка.
Опухоли у детей являются второй по распространенности причиной детской смертности в развитых странах, где лейкоз составляет около 35,8 % и занимает первое место. Использование матерью краски для волос в первом триместре беременности увеличивает риск развития у ребенка острой лимфобластной лейкемии, а кормление грудью повышает риск развития острой миелоидной лейкемии.
Нейробластома является наиболее распространенным видом рака у детей в возрасте до 12 месяцев и составляет около 6–10 % всех детских опухолей в мире. Если окрашивание волос происходит за месяц до беременности или во время беременности, риск нейробластомы у детей немного увеличивается независимо от типа используемой краски для волос, и этот эффект удваивается, если мать использовала полупостоянные средства для окрашивания волос. Окрашивание волос матерью за месяц до беременности и во время кормления грудью увеличивает риск развития злокачественных опухолей половых желез (половых клеток) у ее сыновей.
Гематологические раковые заболевания – это группа злокачественных опухолей, возникающих в периферической крови, костном мозге и лимфогематопоэтической системе, включая лейкоз, множественную миелому и лимфому. Этиология некоторых заболеваний до сих пор неясна. Данные о потенциальном канцерогенном воздействии красок для волос на кроветворную систему противоречивы; необходимы дальнейшие исследования для оценки риска. Тем не менее, достаточно убедительно известно, что риск лейкозов и других злокачественных опухолей лимфатической системы, вызванных красками для волос, увеличивается при длительном и частом использовании красок. Кроме того, сообщалось, что риск лимфомы у пользователей красок для волос по сравнению с теми, кто их не использует, был повышен на 19–26%, если частота окрашивания превышала 12 раз в год.
Выводы
Современные краски для волос значительно безопаснее тех, что использовались в середине прошлого века, однако они по-прежнему представляют собой коктейль из сильных и токсичных химических веществ.
Препараты для окрашивания волос обычно подразделяются на окислительные и неокислительные. Ряд окислительных и неокислительных химических веществ признан безопасным для использования в красках для волос, и этот аспект безопасности связан с концентрацией вещества в краске. Личный или профессиональный контакт с красками для волос по-прежнему может вызывать различные виды токсичности и побочных эффектов, а в долгосрочной перспективе может быть онкогенным.
Хотя данные последних десятилетий не позволили сделать однозначные выводы о корреляции между использованием красок для волос и вероятностью канцерогенного риска, мы не можем игнорировать тот факт, что в определенных подгруппах населения существует положительная связь между использованием красок для волос и заболеваемостью раком.
Окрашивание волос матерью за месяц до беременности, во время беременности или в период кормления грудью является фактором риска развития лейкоза, опухолей головного мозга и опухолей яичка.
Хотя единодушное мнение ведущих онкологических центров свидетельствует об отсутствии достаточных доказательств связи между окрашиванием волос и раком, несколько исследований подчеркивают токсичность и канцерогенность средств для окрашивания волос как проблему общественного здравоохранения.
Прочитав ряд статей о токсичности и канцерогенности красок для волос, можно сделать несколько выводов: не красить волосы чаще одного раза в месяц (12 раз в год), не красить волосы за месяц до беременности, во время беременности и кормления грудью.
Краски для волос не являются смертельно ядовитыми, если их не проглотить. Однако они могут быть токсичными для тканей и вызывать сильные реакции. Я не верю, что определенная часть химических веществ и веществ, нарушающих работу эндокринной системы, не попадает в кровоток через кожу головы. Надо думать, что это сравнительно небольшие количества химических веществ, и организм способен выводить эти яды, однако они вредят печени.
Вопрос в том, что если у вас есть непреодолимое желание покрасить волосы, то стоит соблюдать некоторые меры предосторожности. За 48 часов до окрашивания волос следует провести тест на сгибе локтя. Было бы хорошо увеличить интервалы между окрашиваниями волос.
Волосы следует красить в хорошо проветриваемом помещении, краска не должна держаться дольше, чем указано в инструкции. Тонирующие шампуни и краски без аммиака более щадящие.
Нравится кому-то это утверждение или нет, но краска для волос — это яд.