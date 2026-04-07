Петерис Апинис объяснил, насколько опасно для здоровья красить волосы

Парикмахеры контактируют с красками для волос на всех этапах процесса окрашивания, у них значительно выше риск сенсибилизации кожи, чем у тех, кому они красят волосы. Использование защитных перчаток во время окрашивания волос и предупреждения на этикетках продуктов о необходимости проведения теста на чувствительность перед использованием снизили частоту аллергии, вызванной красками для волос, среди парикмахеров. Обучение и подготовка парикмахеров имеют важное значение для снижения профессионального риска и предотвращения сенсибилизации кожи, вызванной красками для волос. Независимо от использования перчаток и обучения, парикмахеры подвержены высокому риску развития профессионального ринита и астмы, поскольку в повседневной работе они часто подвергаются воздействию раздражителей и аллергенов, таких как персульфат и PPD в красках для волос. Контакт кожи с красками для волос может вызвать другие тяжелые, но редкие формы контактной аллергии, в том числе отек шеи и лица и ангионевротический отек.