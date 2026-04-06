Латвию прочат в экономические лидеры Балтии! Среди причин - непопулярное у жителей решение

В этом году рост во всем регионе Балтии поддерживают в первую очередь частное потребление, более благоприятная бюджетная среда и улучшение прогнозов для основных экспортных партнеров, прежде всего для Скандинавии. При этом сохраняются и риски: рост цен на энергоносители, резко обострившаяся в марте и по-прежнему высокая геополитическая неопределенность, а также нестабильность внешней среды делают путь к росту более тернистым. «В долгосрочной перспективе успех экономики стран Балтии будет все больше зависеть от инвестиций в высокотехнологичное производство и услуги, а также от способности привлекать высококлассных специалистов», – заявил Уускюла.