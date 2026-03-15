Из-за войны в Иране миру грозит глобальный продовольственный кризис
Боевые действия на Ближнем Востоке уже начинают влиять на мировой рынок продовольствия. Из-за перебоев в поставках карбамида — одного из ключевых азотных удобрений — нарушаются глобальные цепочки поставок, а цены стремительно растут. Эксперты предупреждают: если ситуация затянется, миру может грозить новый виток продовольственного кризиса.
Сбои в поставках карбамида — важного азотного удобрения — существенно повлияли на глобальные цепочки поставок. Об этом пишет газета Financial Times.
Издание указывает, что в настоящее время в Персидском заливе застряли и накопились грузы карбамида общим объемом более 1,1 миллиона тонн.
Ближний Восток играет решающую роль в поставках удобрений и энергоресурсов на мировой рынок. Примерно треть мирового экспорта карбамида транспортируется через Ормузский пролив, который сейчас заблокирован Ираном.
Ситуацию усугубляет и глобальный дефицит природного газа, из-за которого несколько предприятий по производству удобрений в Азии были вынуждены приостановить свою работу. С начала военного конфликта цена карбамида на мировых рынках выросла более чем на 40 %.
Эксперты предупреждают, что дефицит этого удобрения и резкий рост цен создают прямую угрозу глобальной продовольственной безопасности. Карбамид критически необходим для получения высоких урожаев зерновых культур. Из-за его нехватки фермеры вынуждены сокращать объемы удобрений, что неизбежно приведет к значительному снижению урожайности и дальнейшему росту цен на продукты питания.