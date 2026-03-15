Цена снижена на 40%: в Латвии уже 8 раз пытались продать Дом Москвы, но желающих до сих пор нет
Государство уже два года пытается продать Дом Москвы в центре Риги, однако интерес со стороны инвесторов до сих пор так и не появился. Каждый неудачный аукцион означает не только дополнительные расходы на содержание здания, но и потерянную возможность получить средства, которые планируется направить на поддержку Украины.
В собственность государства Дом Москвы перешел два года назад. С тех пор здание уже восемь раз пытались продать на аукционе, однако покупателя до сих пор не нашлось. Потенциальных инвесторов сдерживают как политический фон объекта и возможные юридические риски, так и специфика самого здания. Поэтому вопрос о том, можно ли изменить нынешний подход к продаже, становится все более актуальным, сообщают TV3 Ziņas.
За это время цена объекта была снижена на 40%, и на последних торгах здание предлагалось уже чуть более чем за 2 миллиона евро. После восьмого неудачного аукциона ситуацию необходимо серьезно оценить, подчеркнул глава Комиссии Сейма по национальной безопасности Айнарс Латковскис.
Айнарс Латковскис, глава Комиссии Сейма по национальной безопасности:
«Это лишь одно из возможных решений, которое теперь, после этого восьмого раза, безусловно, нужно рассматривать уже гораздо серьезнее. Решение правильное — этот нарыв необходимо вырезать. Понятно, что в определенной степени на ситуацию влияет внимание со стороны России или связанные с этим угрозы, и закон при необходимости и при наличии договоренности всегда можно изменить, усовершенствовать и поправить».
Тем временем Министерство финансов, как держатель капитальных долей объекта, подчеркивает, что продажа Дома Москвы и дальше будет проводиться только через аукцион, поскольку на данный момент у государства нет других безопасных альтернатив.
Арвил Ашераденс, министр финансов:
«Мы не видим возможности сделать в этом вопросе что-то иначе. У нас нет других альтернатив, мы не видим, чтобы кто-то каким-либо образом хотел взять на себя риск оказаться в конфликте с Российской Федерацией. У нас нет ни малейшего желания держать это в своем портфеле и так далее, мы бы с удовольствием отдали его по любой цене, но сейчас видим, что это невозможно».
Содержание Дома Москвы в 2024 году обошлось примерно в 30 тысяч евро, а годом ранее расходы были еще выше. Если один из аукционов все же окажется успешным, расходы на содержание будут покрыты из вырученной суммы.
Со здания Дома Москвы, который находится в центре Риги, на Марияс, 7, демонтировали название.