Хотела забрать 20 евро, а получила 10 000: невероятный зигзаг удачи жительницы Лиепаи

Женщина признается, что в лотереях участвует регулярно и считает себя довольно удачливой. До этого ее самый крупный выигрыш составлял 100 евро — и, по ее словам, такое случалось нередко. «Я не считала точно, но думаю, что по 100 евро за свою жизнь выигрывала как минимум 15 раз», — говорит она. При этом подчеркивает, что играет ответственно и использует только свободные средства, предназначенные для развлечений.