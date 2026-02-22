Хотела забрать 20 евро, а получила 10 000: невероятный зигзаг удачи жительницы Лиепаи
41-летняя жительница Лиепаи выиграла 10 000 евро в Senatnes loterija, обменяв билет с выигрышем 20 евро на новый. Женщина признается, что надеялась максимум на 500 евро — но судьба решила иначе.
В январе 41-летняя жительница Лиепаи стала обладательницей 10 000 евро, выиграв в Senatnes loterija. Причем крупный приз стал для нее полной неожиданностью. «У меня был билет Спортивной лотереи с выигрышем 20 евро. Я собиралась забрать деньги, но в последний момент передумала и решила обменять его на билет Senatnes loterija. Вот так — неожиданная удача!» — с улыбкой рассказывает победительница.
Счастливый билет она купила на автозаправочной станции Circle K. Выйдя из магазина, она сразу же стерла защитный слой прямо на улице. Когда увидела сумму выигрыша, не поверила своим глазам и решила перепроверить информацию в ближайшем магазине Maxima. «Там мне сказали, что в билете действительно скрывается крупный выигрыш, который на месте выплатить нельзя, поэтому нужно связаться с Latvijas Loto», — вспоминает она.
Женщина признается, что в лотереях участвует регулярно и считает себя довольно удачливой. До этого ее самый крупный выигрыш составлял 100 евро — и, по ее словам, такое случалось нередко. «Я не считала точно, но думаю, что по 100 евро за свою жизнь выигрывала как минимум 15 раз», — говорит она. При этом подчеркивает, что играет ответственно и использует только свободные средства, предназначенные для развлечений.
Интересно, что, несмотря на мечты о крупном призе, по-настоящему поверить в него она не могла. «Я всегда надеялась на большой выигрыш, но не было ощущения, что это реально может случиться со мной. Думала, может быть, 500 евро — но не 10 000! Когда стирала билет и увидела у символа ключа, была уверена, что это снова 100 евро», — рассказывает победительница.
Выигранные средства женщина планирует направить на ремонт квартиры и семейное путешествие.