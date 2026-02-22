Иллюстративное фото.
Сегодня 09:25
Тысячи латвийцев живут на пенсию до 100 евро в месяц
Средний размер пенсии по старости в Латвии в прошлом году достиг 615,7 евро — на 56,8% больше, чем в 2021‑м. При этом тысячи пенсионеров продолжают получать менее 100 евро в месяц.
Средний размер пенсии по старости в Латвии в прошлом году составил 615,7 евро, что на 56,8% больше, чем в 2021 году, свидетельствует информация Центрального статистического управления.
Пенсию по старости в 2025 году получали 437 760 жителей. В том числе для большинства - 86 177 жителей - ее размер составлял от 500 до 600 евро в месяц.
При этом у 10 480 человек размер пенсии по старости в прошлом году не превышал 100 евро в месяц.
Еще 15 178 жителей получали пенсию по старости, размер которой в месяц превышал 1500 евро.