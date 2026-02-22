ВИДЕО: идем на рекорд - у побережья Саулкрасты из льда выпилили необычную "карусель"

По оценке организаторов, это, вероятно, крупнейшая ледяная "карусель" на всем побережье Балтийского моря. Особенность проекта заключается в том, что диск создавался именно в море, а не на озере, как это обычно происходило при предыдущих рекордах в США, Канаде и Финляндии.