ВИДЕО: идем на рекорд - у побережья Саулкрасты из льда выпилили необычную "карусель"
У побережья Саулкрасты реализован уникальный для Латвии проект — в море выпилили и запустили в движение 70-метровую ледяную "карусель". По словам организаторов, это может быть крупнейший ледяной диск на всем побережье Балтийского моря.
20 февраля у побережья Саулкрасты реализовали проект, не имевший аналогов в стране: в море был выпилен и приведен в движение гигантский ледяной диск диаметром 70 метров. Общая длина пропила составила около 440 метров — были созданы две параллельные прорези, обеспечивающие свободное вращение конструкции. Толщина льда достигала примерно 20 сантиметров, а масса всей ледяной платформы сопоставима с весом четырех полностью загруженных самолетов Boeing 747.
По оценке организаторов, это, вероятно, крупнейшая ледяная "карусель" на всем побережье Балтийского моря. Особенность проекта заключается в том, что диск создавался именно в море, а не на озере, как это обычно происходило при предыдущих рекордах в США, Канаде и Финляндии.
Работы проводились под руководством команды местного сообщества Саулкрасты. Подготовка заняла неделю: процесс тщательно планировали, регулярно измеряли толщину льда и строго соблюдали требования безопасности.
Организаторы подчеркивают, что перед запуском была проведена основательная проверка — измерена толщина льда и обеспечены все меры предосторожности. Кроме того, во время работ особое внимание уделялось охране окружающей среды: например, не использовалось цепное масло, чтобы избежать загрязнения.
Отдельной задачей стала точность распила — даже минимальное отклонение могло повлиять на вращение диска.
Проект реализован с целью установления рекорда. При этом организаторы настоятельно рекомендуют жителям и любопытствующим не выходить на лед самостоятельно, так как подобные конструкции требуют профессиональной оценки и контроля безопасности.