Историческая сенсация: в Курземе родился теленок с восемью ногами. Как это объясняет специалист
В одном из латвийских сельских хозяйств у совершенно здоровой коровы родилось весьма необычное потомство — телёнок с восемью ногами и двумя хвостами. Два столетия назад это стало настоящей газетной сенсацией. Сегодня подобные уродства связывали бы с плохой экологией и «перехимизированной средой», однако сотни лет назад таких проблем не существовало.
И в наши дни в новостях время от времени появляются сообщения о том, что в той или иной части мира у полностью здоровой коровы рождается телёнок странного вида. Ветеринары и специалисты по окружающей среде дают свои комментарии — такие телята появляются из-за плохой экологической ситуации, близости электролизных заводов, поедания матерью пестицидов и тому подобного. Однако в начале XIX века не было ни электролизных предприятий, ни пестицидов (их начали применять лишь в середине XX века).
В то же время другие специалисты по зоологии объясняют это генетическими мутациями или сросшимися близнецами. Jauns.lv выясняет, как было и как есть на самом деле.
Страшное знамение у скотины
4 марта 1826 года газета Latviešu Avīzes сообщила о сенсационном происшествии в одной из курземских усадеб, где родился «живой, полноценный телёнок с 8 ногами, 2 задами и 2 хвостами; однако только с одной грудью и одной головой. Казалось, будто два телёнка наполовину срослись в одно целое и были помещены в одну кожу».
Необычный телёнок прожил недолго и вскоре погиб.
«Бедная женщина (которой принадлежал телёнок) жалуется и печально спрашивает: “Почему это знамение явилось у моей скотины? Неужели я грешница больше всех?”
Но так спрашивать не следует и никому не стоит говорить подобного, когда случается нечто редкое в мире. Порой рождается ребёнок с повреждёнными членами, необычного вида. Там родителям не следует чрезмерно скорбеть и считать себя проклятыми; не должен и завистник показывать пальцем и восклицать: “Вот Божья кара!” И никто не должен думать: “Эти родители, должно быть, великие грешники”. Кто впадёт в такие мысли — тот глупец. (…) Всемогущий не дал людям такой власти. Он сам порой, по своему непостижимому замыслу, посылает и самому лучшему человеку горе и несчастье, ибо “кого Господь любит, того наказывает”. И если это приходит от Всеведущего и Непостижимого, следует терпеть молча и с мирным духом нести возложенное», сообщило издание.
Сросшиеся близнецы
Два столетия назад в мире не было ни пестицидов, ни угрожающей экологической ситуации, ни тем более развитой химической промышленности. Как же объяснить такие мутации?
Хранитель зоологической коллекции Музея Латвийского университета, бакалавр истории Анна Гаевска объясняет Jauns.lv: «“Живой, полноценный телёнок с 8 ногами, 2 задами и 2 хвостами; однако только с одной грудью и одной головой” — скорее всего, это сросшиеся близнецы: оплодотворённая яйцеклетка неполностью разделилась или два эмбриона на очень раннем этапе частично слились. Это может давать “лишние ноги”, “два хвоста”, “два зада” и тому подобное. Такие аномалии формируются на очень ранней стадии развития.
Другие врождённые нарушения развития — это случайные ошибки в эмбриональном развитии; иногда задействованы генетические факторы, иногда токсины или инфекции. Не все случаи — это сросшиеся близнецы; возможно также удвоение частей тела одного эмбриона. Часто точную причину установить не удаётся. Большинство таких новорождённых долго не живут, поскольку уродства нередко затрагивают и внутренние органы».
На вопрос о связи подобных аномалий с экологической ситуацией Анна Гаевска отвечает:
«Это может быть связано с определёнными факторами окружающей среды, но не обязательно. На такое могут влиять различные факторы — определённые растения или токсины, некоторые химические вещества, тяжёлые дефициты и другое — и они могут повышать риск. Однако подобные особи рождались и до появления пестицидов и промышленности. Большинство таких аномалий возникает нерегулярно, без прямой связи с загрязнением».
Обычно двойни у крупного рогатого скота редки, но именно такие “удвоенные” части тела типичны для подобных случаев, отмечает Анна Гаевска. При этом не всегда это классический случай слияния близнецов — иногда речь идёт о неполном разделении одного эмбриона или удвоении задней части тела. Точно установить это можно лишь при анатомическом исследовании.
К сожалению, в Латвии нет отдельной статистики по случаям сросшихся близнецов у скота — это слишком редкое явление и не отражается в ежегодных отчётах. Обычно такие случаи появляются в новостях как единичные сообщения, а не как регулярные статистические показатели. Исторически подобные описания чаще публиковались как сенсации — с яркими и, возможно, преувеличенными деталями.