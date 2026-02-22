В Европе все больше людей отказываются от собственного жилья. Почему они так делают?

Второй сдерживающий фактор - психологический. Свыше 20% опрошенных признаются, что не хотят "постоянной ответственности за владение недвижимостью". Третья причина - фактическая стоимость квартир и домов, она тормозит 19% респондентов. Они указали и на цену квадратных метров, и на высокие затраты на оформление сделки, и налоги на недвижимость. Подсчитано, что совокупно эти расходы в таких странах как Великобритания, Бельгия и Испания, составляют от 6 до более 8% от стоимости дома.