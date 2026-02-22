В Европе все больше людей отказываются от собственного жилья. Почему они так делают?
Покупкой недвижимости, показывают последние исследования, в ЕС озабочено значительно меньше людей. чем десятилетия назад. Причин несколько, и одна из главных - стремление к свободе передвижения.
Новые реалии
Как сообщает Euronews, старшее поколение европейцев ставило на покупку недвижимости, считая затраты на аренду выброшенными деньгами. Однако исследование European Housing Trend показало, что отношение к съему сегодня меняется вслед за изменением реалий.
Так, подсчитано, что в среднем в Европе накопление первоначального взноса занимает у граждан без малого 7, 5 лет, а таких странах, как Германия, этот срок увеличивается до 10 лет. Отмечается, что в Австрии (48 %), Швейцарии (62 %) и Германии (63 %) большинство не владеют недвижимостью. Значительна доля арендаторов в Испании (25 %), Франции (36 %) и Великобритании (27 %).
По данным Re/Max, 53% тех, кто не спешат покупать квартиры и дома, говорят, что их вполне устраивает их нынешнее положение.
Хотят свободы
Около 16% предпочитающих съем делают это для сохранения свободы передвижения. На Мальте, где оседает немало иностранцев, этот показатель увеличивается до 50 %, а в Финляндии - до 33 %. Миллениалы - самое кочевое поколение: 22 % из них называют мобильность одной из причин аренды, что значительно больше, чем у представителей поколения Z (11 %).
Второй сдерживающий фактор - психологический. Свыше 20% опрошенных признаются, что не хотят "постоянной ответственности за владение недвижимостью". Третья причина - фактическая стоимость квартир и домов, она тормозит 19% респондентов. Они указали и на цену квадратных метров, и на высокие затраты на оформление сделки, и налоги на недвижимость. Подсчитано, что совокупно эти расходы в таких странах как Великобритания, Бельгия и Испания, составляют от 6 до более 8% от стоимости дома.
Данных по Латвии это исследование не приводит, но цифры, опубликованные в других работах, обычно показывают, что население ЛР предпочитает собственное жилье.
