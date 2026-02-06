Жителей Латвии предупредили о надвигающемся стихийном бедствии. Как обезопасить свое жилье?
Компания BALTA прогнозирует, что в этом году паводковые наводнения могут произойти в марте и апреле, а причиненный ими ущерб может достигнуть или даже превысить уровень 2023 года, когда компания выплатила по страховым возмещениям за наводнения более 250 000 евро.
Согласно информации, опубликованной Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии (LVGMC), если весна будет теплой и дождливой, в этом году вскрытие и движение льда могут происходить с повышенным риском ледяных заторов и затоплений. Этот риск прогнозируется как для прилегающих территорий реки Даугавы, так и рек Гауи, Лиелупе и Венты.
«Климат меняется, и это отражается также на страховых выплатах», — отмечает руководитель страхования частной собственности BALTA Арнолдс Линитис. «В результате резких колебаний температуры риск паводковых наводнений возрастает. В последние годы такие наводнения чаще всего происходят в январе и феврале, однако в этом году из-за затянувшихся холодов они могут случиться в марте и апреле».
Фактически риск для находящихся под угрозой объектов недвижимости значительно выше. Из карт наводнений LVGMC следует, что в Латвии в зонах очень высокого риска затопления, где паводковые наводнения происходят раз в пять лет, находится более 4000 объектов недвижимости. Еще около 6000 объектов расположены в зонах высокого риска затопления, где такие наводнения происходят раз в десять лет.
Чаще всего страдают вещи, хранящиеся в подвалах, отопительное оборудование, а также садовая техника.
Статистика сурова: в большинстве случаев при наводнениях страдают подвальные помещения и находящееся в них имущество. Повреждаются отопительные установки и водяные насосы. В объектах недвижимости, расположенных вблизи берегов рек, ледяная шуга нередко повреждает заборы. Из предметов имущества чаще всего страдают морозильники и холодильники, а также садовая техника — газонокосилки, триммеры, пилы.
Последние наиболее разрушительные паводковые наводнения в Латвии были зафиксированы в начале 2023 года, когда в Екабпилсе и Аугшдаугавском крае были затоплены 74 объекта недвижимости клиентов BALTA.
Эксперт рекомендует учитывать потенциальную угрозу и заранее позаботиться о своем жилье до наступления происшествия, чтобы в случае реализации риска наводнения ущерб был как можно меньшим. В первую очередь стоит изучить карты риска наводнений, разработанные LVGMC, чтобы оценить, находится ли объект недвижимости в зоне риска, а также установить мобильное приложение LVGMC, которое информирует об угрозах наводнений.
Если объект расположен в зоне затопления, в подвале и хозяйственных постройках не следует хранить ценные вещи. Водяные насосы и отопительное оборудование по возможности рекомендуется размещать как минимум на 10–20 сантиметров выше уровня земли. Вход в подвал или более обширную территорию можно оборудовать защитным валом, чтобы вода не проникала в подвал или не затапливала первый этаж. В свою очередь, если дом все же строится в зоне затопления, его следует размещать в самой высокой точке и на приподнятых фундаментах.
«В зонах риска наводнений здания рекомендуется возводить без подвала, поскольку это первое место, куда проникает вода, причем не только через двери и окна, но и через микротрещины в стенах», — поясняет А. Линитис.
