Жителей Латвии предупредили о надвигающемся стихийном бедствии. Как обезопасить свое жилье?

Если объект расположен в зоне затопления, в подвале и хозяйственных постройках не следует хранить ценные вещи. Водяные насосы и отопительное оборудование по возможности рекомендуется размещать как минимум на 10–20 сантиметров выше уровня земли. Вход в подвал или более обширную территорию можно оборудовать защитным валом, чтобы вода не проникала в подвал или не затапливала первый этаж. В свою очередь, если дом все же строится в зоне затопления, его следует размещать в самой высокой точке и на приподнятых фундаментах.