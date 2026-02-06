Латвия подвела итоги года после отключения от БРЭЛЛ: почему переход назвали "очень успешным"

"Год после отключения балтийской электросистемы от кольца БРЭЛЛ, на мой взгляд, можно считать очень успешным, хотя юридически с момента отключения прошло лишь несколько месяцев. Формально процесс был завершен осенью прошлого года, когда в Туме и Резекне были введены в эксплуатацию аккумуляторные системы мощностью 20 и 60 мегаватт для накопления электроэнергии и балансировки системы. Ранее такие резервы балансировки нам обеспечивала Россия, теперь же мы создаем их самостоятельно, как того требуют нормативные акты ЕС".