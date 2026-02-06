"Максимальный прагматизм и даже пессимизм". Украина поменяла оборонную стратегию. Что там может быть нового?

Понятно, почему во время полномасштабного вторжения до стратегического плана руки не доходили. Мы находимся в ситуации интенсивных боевых действий. И «план обороны» определяется ситуацией на фронте, теми военными операциями, замыслы которых — в пределах постоянного управления войсками. Но при планировании долгосрочных контрактов по обеспечению армии, при смене управленческой модели (ввели, например, корпусную систему и так далее, у нас много чего происходило за эти годы), надо иметь видение желаемого, по-украински — «візію». Стало очевидным: «візія» перезрела… Думаю, создание нового плана обороны связано с тем, что мы уже начали ощущать стратегическую рамку на фоне динамики войны. Целый ряд процессов необходимо делать с более широким горизонтом, чем просто противостояние России здесь и сейчас.