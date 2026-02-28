Латвийский рынок труда раскололся: какие изменения ждут местные компании и их сотрудников

Эксперты по трудоустройству отмечают, что ситуация в латвийской экономике неоднозначна: многие компании переживают рост, увеличивают численность персонала и сталкиваются с трудностями в поиске необходимых специалистов, но в то же время другие предприятия испытывают снижение оборота, вынуждены сужать сферу деятельности и сокращать штат. В ближайшем будущем будет подробнее обсуждаться, в каких областях количество рабочих мест и даже количество компаний сократилось, а в каких - увеличилось под влиянием искусственного интеллекта, но пока искусственный интеллект в Латвии еще не настолько широко распространен, чтобы существенно реформировать рынок труда.