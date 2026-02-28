Латвийский рынок труда раскололся: какие изменения ждут местные компании и их сотрудников
Латвийский рынок труда переживает разнонаправленные процессы: одни компании расширяются и ищут специалистов, другие сокращают штат, а работники все активнее конкурируют за лучшие вакансии на фоне неудовлетворённости зарплатами и ограниченных возможностей роста.
В настоящее время в Латвии работодатели конкурируют за возможность найма и удержания эрудированных, профессиональных сотрудников, в то время как сотрудники конкурируют за наиболее привлекательные вакансии. К такому выводу пришло кадровое агентство Alma Career Latvia, сообщает Diena.
Эксперты по трудоустройству отмечают, что ситуация в латвийской экономике неоднозначна: многие компании переживают рост, увеличивают численность персонала и сталкиваются с трудностями в поиске необходимых специалистов, но в то же время другие предприятия испытывают снижение оборота, вынуждены сужать сферу деятельности и сокращать штат. В ближайшем будущем будет подробнее обсуждаться, в каких областях количество рабочих мест и даже количество компаний сократилось, а в каких - увеличилось под влиянием искусственного интеллекта, но пока искусственный интеллект в Латвии еще не настолько широко распространен, чтобы существенно реформировать рынок труда.
Искусственный интеллект может представлять наибольшую угрозу для рабочих мест в сфере услуг, но "интересно, что политологи и математики все чаще занимают высокие места в списке профессий, которым угрожает опасность", отмечал недавно в Facebook проректор Рижского университета имени Страдиня Томс Бауманис, ссылаясь на исследование компании Microsoft Copilot.
В Латвии 31% работников активно ищут другую работу, а еще 41%, хотя и не ищут работу активно, регулярно следят за вакансиями. Об этом свидетельствуют данные опроса Alma Career Latvia.
Основная причина поиска работы - неудовлетворенность зарплатой на текущем месте работы. На это указали 60% респондентов. Отсутствие возможностей для профессионального роста на текущем месте работы упомянули 30%, а недостаточную нагрузку - 27%. "Для уменьшения текучести кадров и удержания талантов компаниям следует сосредоточиться на конкурентоспособной политике оплаты труда, прозрачной модели развития карьеры и регулярном диалоге с сотрудниками об их профессиональных целях. Важно учитывать, что люди хотят не только конкурентоспособной оплаты труда, но и четких перспектив развития и участия в принятии решений", - говорит Криста Розиня из Alma Career Latvia.
Опрос также показал, что почти две трети работников в Латвии считают, что их труд недостаточно ценится. В ходе опроса работодателей Alma Career Latvia выяснила, что в этом году 26% компаний в Латвии планируют увеличить число сотрудников, 23% не планируют никаких изменений, а 18% планируют сокращения.