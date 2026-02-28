Жители Латвии неожиданно большим числом бросились по магазинам. Что покупают чаще всего?

В январе по сравнению с январем прошлого года оборот розничной торговли непродовольственными товарами вырос на 7,4 %, при этом рост наблюдался почти во всех основных группах, за исключением торговли книгами, газетами, канцелярскими товарами, аудио и видеозаписями, где оборот снизился на 18 %, торговли бытовой электротехникой в специализированных магазинах (снижение на 3,7 %) и торговли косметикой и туалетными принадлежностями (снижение на 3,2 %).