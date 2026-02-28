Жители Латвии неожиданно большим числом бросились по магазинам. Что покупают чаще всего?
Как сообщает аналитический департамент Министерства экономики, в январе 2026 года оборот розничной торговли резко вырос, продолжив устойчивую тенденцию роста последних месяцев. В годовом выражении общий оборот розничных предприятий в сопоставимых ценах увеличился на 4,9 % по невыравненным календарным данным (на 6,1 % по календарно выравненным данным), что стало самым быстрым годовым ростом с ноября 2022 года.
Рост, как и в предыдущие месяцы, в основном обеспечила торговля непродовольственными товарами, существенно увеличился и оборот розничной торговли топливом, тогда как в сегменте продовольствия наблюдалось небольшое снижение.
В январе по сравнению с январем прошлого года оборот розничной торговли непродовольственными товарами вырос на 7,4 %, при этом рост наблюдался почти во всех основных группах, за исключением торговли книгами, газетами, канцелярскими товарами, аудио и видеозаписями, где оборот снизился на 18 %, торговли бытовой электротехникой в специализированных магазинах (снижение на 3,7 %) и торговли косметикой и туалетными принадлежностями (снижение на 3,2 %).
Наиболее стремительный рост зафиксирован в торговле спортивными товарами и играми (на 47 %), чему способствовали благоприятные погодные условия для зимних активностей. Существенный рост отмечен также в торговле оборудованием информационных и коммуникационных технологий (на 12,7 %), фармацевтическими и медицинскими товарами (на 11,7 %), металлическими изделиями, инструментами, строительными материалами и сантехникой (на 11,1 %), а также одеждой, обувью и кожаными изделиями (на 10,7 %).
Более высокий оборот зафиксирован и в торговле текстильными изделиями, коврами, напольными покрытиями, обоями, мебелью, осветительными приборами и другими товарами для дома (на 5,5 %), а также часами, ювелирными изделиями и прочими новыми товарами (на 4,8 %). Умеренный рост отмечен в торговле цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них (на 1,4 %).
Оборот розничной торговли продовольственными товарами в январе в годовом выражении сократился на 1,6 %. Снижение было более выраженным, чем в предыдущие месяцы, и впервые с июля спад зафиксирован также в неспециализированных магазинах с широким ассортиментом. Это свидетельствует о том, что потребление продуктов питания в начале года оставалось осторожным, несмотря на постепенное ослабление ценового давления.
