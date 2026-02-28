Рига готовится к масштабным весенним наводнениям
В Рижской думе созвана комиссия по гражданской защите, чтобы оценить готовность к весеннему паводку и возможным наводнениям. Об этом агентству LETA сообщили в отделе внешних коммуникаций думы.
Как отметил мэр Риги Виестурс Клейнбергс, прошедшая зима принесла значительные объемы снега и льда, что повышает риск подтоплений в районах города, традиционно подверженных наводнениям. По его словам, при резком потеплении и обильных осадках риск существенно возрастет. В распоряжении Риги имеются четыре катера, моторные лодки, машины для откачки воды, высоконапорные насосы и другая необходимая техника.
Мэр подчеркнул, что проведена инвентаризация ресурсов, составлены карты плотности населения, а также точно определены территории и количество жителей, которым при необходимости может понадобиться помощь. «Одновременно мы готовы при необходимости оказать поддержку и соседним самоуправлениям, поддерживаем тесную связь со всеми ответственными службами, чтобы в случае угрозы действовать незамедлительно», — заявил глава города.
В ходе заседания комиссии была проанализирована актуальная метеорологическая ситуация, проведена оценка рисков паводка, а также обсуждена оперативная готовность задействованных служб и учреждений. Дополнительно рассмотрено состояние критической инфраструктуры и обеспеченность доступными ресурсами. Отдельное внимание уделено территориям с повышенным риском подтопления и обеспечению превентивных мер в этих зонах, а также возможному оказанию помощи другим муниципалитетам в случае наводнений.
Столичное самоуправление призывает жителей следить за актуальной информацией на официальном сайте и за сообщениями ответственных служб.
Ранее сообщалось, что в Латвии ожидается необычно продолжительный и потенциально опасный весенний паводок: по прогнозам, наводнения могут длиться с начала марта до середины апреля и затронуть бассейны Лиелупе, Даугавы, Гауи и ряд озер.