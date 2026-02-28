Рига готовится к масштабным весенним наводнениям

Как отметил мэр Риги Виестурс Клейнбергс, прошедшая зима принесла значительные объемы снега и льда, что повышает риск подтоплений в районах города, традиционно подверженных наводнениям. По его словам, при резком потеплении и обильных осадках риск существенно возрастет. В распоряжении Риги имеются четыре катера, моторные лодки, машины для откачки воды, высоконапорные насосы и другая необходимая техника.