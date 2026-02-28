Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 28 февраля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам, похоже, придется забыть о личной жизни. Кто-то позовет вас на помощь, и вы целый день будете добросовестно заниматься чужими проблемами.
Телец
Сегодня вам, возможно, придется исправлять ошибку, которую допустил кто-то другой. Неприятное занятие, но отказываться от него нельзя, иначе это станет вашей ошибкой.
Близнецы
Не стоит лезть по ветке дальше, если вы видите, что ее основание надломано. Вы не только не доберетесь до цели, но и ушибетесь. Может, выберете другую ветку?
Рак
Сегодня вы, возможно, будете не совсем адекватно воспринимать реальную действительность. Не пытайтесь добиться каких-то радикальных изменений, назавтра вы, возможно, передумаете, а восстановить все в первоначальном виде будет трудно.
Лев
Сегодня вам следует повнимательнее прислушиваться к тому, что именно говорит собеседник. Возможно, что прикрывшись совершенно отвлеченной темой разговора, он старается передать вам нечто, имеющее для вас и для него большое значение.
Дева
Если вы еще не чувствуете себя Царем Природы, Властелином Вселенной и т.д. и т.п., то это скоро пройдет. Сегодня вам грозит мания величия, постарайтесь справиться с ней без ощутимых потерь.
Весы
Сегодня ваши энергетические ресурсы будут поистине безграничны. Если вы сможете их мобилизовать, вы сможете свернуть парочку гор.
Скорпион
Сегодня вы имеете все шансы попасть в деловую или юридическую лужу. Задавайте как можно больше вопросов - невыясненная деталь может сослужить нехорошую службу.
Стрелец
Начните этот день с тем, чье общество вам приятно. Обычная беседа с этим человеком постепенно перейдет в построение планов на будущее, в результате чего может возникнуть идея, которая на первый взгляд хоть и покажется диковатой, но будет стоить осуществления.
Козерог
Сегодня небольшое умственное усилие - и вы будете на коне. Осталось лишь додуматься, в каком именно направлении стоит предпринимать оный мозговой штурм.
Водолей
День для вас начнется с созерцательной, а закончится активной деятельностью. Если вы не желаете напрягать мускулатуру, лучше не присутствовать при чьих-то трудах в качестве зрителя - кооптируют.
Рыбы
Сегодня вам придется решать некую проблему, которую вы уже давно считали забытой, а потому несуществующей. Возможно, вас ждет не слишком приятная работа, однако сделать ее придется, и лучше будет ее не откладывать.