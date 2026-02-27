Ринкевич предлагает закрепить 5% ВВП на оборону в законе

Как агентству LETA сообщил советник президента по коммуникации Мартиньш Дрегерис, в письме президиуму Сейма Ринкевич обращает внимание на то, что международная ситуация в сфере безопасности с 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину, существенно и необратимо изменилась. Угроза со стороны России сохранится и после окончания войны: она будет развивать свои военные возможности и представлять значительную угрозу для стран Европы и НАТО.