Ринкевич предлагает закрепить 5% ВВП на оборону в законе
Президент Эдгар Ринкевич предложил закрепить в законе норму о выделении не менее 5% ВВП на оборону с 2027 года, подчеркивая, что изменившаяся геополитическая ситуация требует долгосрочного и предсказуемого финансирования.
Президент Эдгар Ринкевич направил президиуму Сейма предложения по поправкам к закону о финансировании обороны, которые закрепляют обязательство с 2027 года выделять на оборону государства не менее 5% от прогнозируемого на соответствующий год валового внутреннего продукта (ВВП).
Латвийские политики уже ранее заявляли о готовности реализовать план НАТО, согласно которому члены альянса должны вкладывать в свою оборону не менее 5% ВВП. Уже в этом году бюджет Латвии близок к этому показателю, а теперь президент предложил официально закрепить это в законе.
Как агентству LETA сообщил советник президента по коммуникации Мартиньш Дрегерис, в письме президиуму Сейма Ринкевич обращает внимание на то, что международная ситуация в сфере безопасности с 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину, существенно и необратимо изменилась. Угроза со стороны России сохранится и после окончания войны: она будет развивать свои военные возможности и представлять значительную угрозу для стран Европы и НАТО.
В письме подчеркивается, что цель закона о финансировании обороны - при помощи финансовых инструментов целенаправленно повышать обороноспособность страны, чтобы Латвия как член НАТО выполняла свои обязательства в рамках коллективной обороны, а также создавала основу для реализации долгосрочных проектов по развитию военных возможностей.
В настоящее время законом Кабинету министров при разработке госбюджета на очередной год поручено предусмотреть финансирование обороны в 2027 году и в последующие годы в размере не менее 3% от прогнозируемого на соответствующий год ВВП.
"Цель, установленная законом о финансировании обороны, больше не актуальна", - говорится в письме.
"Для Латвии крайне важно в долгосрочной перспективе обеспечить последовательный рост финансирования обороны, чтобы выполнить принятое 25 июня 2025 года руководителями правительств стран НАТО в Гааге обязательство ежегодно инвестировать в оборону 5% ВВП до 2035 года. Исходя из текущего развития геополитической ситуации и необходимости укрепления обороноспособности страны, нужно обеспечить прогнозируемый объем финансирования обороны, выделяя не менее 5% от прогнозируемого на соответствующий год ВВП", - указал президент.