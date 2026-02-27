Столичный регион протестует против новой модели перераспределения средств между самоуправлениями
Объединение самоуправлений Риги и столичного региона "Рижская метрополия" возражает против новой модели выравнивания финансов самоуправлений и призывает правительство немедленно приостановить рассмотрение законопроекта в его нынешней редакции, сообщила исполнительный директор организации Анита Лице.
По мнению самоуправлений, новая модель выравнивания финансов создает значительную дополнительную финансовую нагрузку для столичного региона и представляет прямую угрозу экономическому росту Латвии.
Как указала Лице, хотя в новой модели не определено, кто будет плательщиком в фонд выравнивания, а кто получателем, ее нельзя считать удачным подходом к перераспределению финансирования. Согласно первоначальным расчетам, новая модель приведет к тому, что нетто-взносы отдельных самоуправлений "Рижской метрополии" в фонд выравнивания увеличатся на несколько миллионов евро в год. Это означает, что у самоуправлений будет меньше средств на дорожную инфраструктуру, развитие образовательных учреждений, общественный транспорт и инвестиции.
Организация подчеркивает, что каждый миллион, направленный в фонд для перераспределения, не будет инвестирован в столичный регион, который генерирует значительную часть ВВП страны и налоговых поступлений.
Самоуправления "Рижской метрополии" ранее уже заявляли, что у них ограничены возможности привлечения финансирования из фондов Европейского союза (ЕС), в то время как в других регионах при поддержке ЕС создается новая инфраструктура и реализуются проекты. Теперь предлагается механизм, с помощью которого столичный регион еще больше будет финансировать развитие других территорий. Кроме того, новый механизм распределения подоходного налога с населения делает бюджеты самоуправлений зависимыми от ежегодных политических решений, указала Лице.
"Если политические решения ослабляют регион, который является двигателем экономики всей страны, это сознательное ослабление общей конкурентоспособности Латвии. Реформа выравнивания финансов в такой редакции не является солидарностью - это экономически необоснованное перераспределение", - подчеркнула сопредседатель правления "Рижской метрополии", председатель самоуправления Ропажского края Сигне Грубе.
Она подчеркнула, что выравнивание финансов не может происходить исключительно за счет самоуправлений Рижского региона, и доля, вносимая государством в фонд выравнивания, должна быть равноценной.
Вице-мэр Риги, сопредседатель правления "Рижской метрополии" Марис Спрунджукс подчеркнул, что развитая и привлекательная Рига означает сильную и привлекательную Латвию. Механизм выравнивания должен уменьшать неравенство, а не снижать потенциал центра развития страны.
Он отметил, что Рига и так ослаблена, удовлетворяя потребности всей страны, тогда как вместо этого должна конкурировать с другими столицами как по инвестициям, так и по населению.
"Рижская метрополия" призывает правительство немедленно приостановить рассмотрение законопроекта в нынешней редакции и разработать справедливую, прозрачную и экономически обоснованную модель, которая укрепляет центр развития страны, а не ослабляет его.
"Рижская метрополия" объединяет самоуправления Риги, Адажи, Кекавы, Марупе, Олайне, Сигулды, Саулкрасты, Саласпилса и Ропажи с целью решения важных для самоуправлений вопросов.
Как сообщалось, на этой неделе Минфин передал на согласование новый законопроект о выравнивании финансов самоуправлений. Как указал Минфин, прежняя модель выравнивания была принята Сеймом в 2015 году, и с тех пор в результате экономического развития, миграции населения, административно-территориальной реформы и налоговых изменений доходы Риги и самоуправлений столичного региона росли значительно быстрее, чем у других самоуправлений. Также изменилась структура расходов бюджетов самоуправлений, что создает необходимость пересмотра коэффициентов перераспределения средств.