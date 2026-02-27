Столичный регион протестует против новой модели перераспределения средств между самоуправлениями

Как указала Лице, хотя в новой модели не определено, кто будет плательщиком в фонд выравнивания, а кто получателем, ее нельзя считать удачным подходом к перераспределению финансирования. Согласно первоначальным расчетам, новая модель приведет к тому, что нетто-взносы отдельных самоуправлений "Рижской метрополии" в фонд выравнивания увеличатся на несколько миллионов евро в год. Это означает, что у самоуправлений будет меньше средств на дорожную инфраструктуру, развитие образовательных учреждений, общественный транспорт и инвестиции.