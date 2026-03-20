Литовская ярмарка Казюкас в центре Риги (20.03.26)
С 20 по 22 марта у Рижского Центрального рынка проходит литовская ярмарка Казюкас — одна из старейших и самых ярких ...
ФОТО: к нам приехал Казюкас - на Центральном рынке в Риге идет настоящая литовская ярмарка
С 20 по 22 марта у Рижского Центрального рынка проходит литовская ярмарка Казюкас (Kaziuko mugė) — одна из старейших и самых ярких весенних ярмарок Литвы.
Посетители ярмарки могут приобрести произведенные в Литве мясные и рыбные продукты, хлеб и кондитерские изделия, сыры, сладости, мед, масла, специи, сиропы, а также экологические и полезные для здоровья напитки и многое другое.
Литовские ремесленники предложат изделия из шерсти, льна и текстиля, одежду, деревянные изделия, керамику, плетеные и кузнечные изделия, бижутерию, сувениры и многие другие вещи ручной работы.
На ярмарке у посетителей также есть возможность попробовать традиционные литовские блюда — цеппелины, жемайтийские блины, картофельные блины, кибинай, суп «Казюкас», домашний хлебный квас и другие лакомства.
Kaziuko mugė, или ярмарка Святого Казимира, — одна из крупнейших и старейших народных ярмарок Литвы. Ее история уходит к началу XVII века, и традиционно она проводится в марте в честь прихода весны и в память о Святом Казимире — покровителе Литвы.
