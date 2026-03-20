ФОТО: к нам приехал Казюкас - на Центральном рынке в Риге идет настоящая литовская ярмарка

Kaziuko mugė, или ярмарка Святого Казимира, — одна из крупнейших и старейших народных ярмарок Литвы. Ее история уходит к началу XVII века, и традиционно она проводится в марте в честь прихода весны и в память о Святом Казимире — покровителе Литвы.