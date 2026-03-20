В магазинах Латвии обнаружили тревожную проблему с ценниками: PTAC выявил массу нарушений
Центр защиты прав потребителей (PTAC), проводя мониторинг цен, пришел к выводу, что в 60% случаев цены указаны с нарушениями. В связи с этим были приняты четыре решения, а общая сумма штрафов составила 1000 евро.
С января 2026 года PTAC продолжает рыночный надзор, оценивая как предложения товаров из корзины низких цен, так и проводя проверки, чтобы убедиться в соответствии указания цен требованиям правил Кабинета министров №178 от 18 мая 1999 года «Порядок указания цен на товары и услуги».
Закон о защите прав потребителей предусматривает, что до совершения покупки потребитель имеет право получить полную информацию о цене товара. В свою очередь правила №178 устанавливают, что цена должна быть указана так, чтобы она была однозначной, легко идентифицируемой и четко читаемой, а покупателю было полностью ясно, к какому именно товару она относится.
Проверки указания цен PTAC планирует заранее, при этом учитываются и жалобы, полученные от потребителей. В ходе проверок установлено, что 60% из проверенных цен не соответствовали требованиям.
Чаще всего фиксировались следующие нарушения:
- Не указана цена — в том числе на продукты питания, одежду, корм для домашних животных и другие товары.
- Не указана цена за единицу либо она рассчитана неверно. В случаях, когда у товара не была указана общая цена, отсутствовала и цена за единицу.
- Плата за покупку определялась неправильно — цена у товара отличалась от той, которую требовали оплатить на кассе.
PTAC начал административное производство по делу о правонарушении, и в четырех случаях уже приняты решения. Общий размер штрафов составил 1000 евро.
Чтобы и дальше успешно продолжать мониторинг цен, PTAC призывает потребителей сообщать о случаях, когда в торговой точке недоступны товары из корзины низких цен, предлагаются вводящие в заблуждение скидки, а также проводятся другие вводящие в заблуждение акции, распродажи или скидочные кампании. Сообщить об этом можно, отправив письмо на электронную почту pasts@ptac.gov.lv или позвонив по телефону 65452554.