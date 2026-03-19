"Большинство покупателей уход Sky не заметит": эксперты оценили последствия закрытия магазина для рынка
Новость о закрытии и неплатежеспособности магазинов Sky не прозвучала как гром среди ясного неба: за тем, что позиции сети ослабли, а продукция задерживается на полках, покупатели могли наблюдать уже некоторое время. В конце января закрылся магазин на ул. Краста, затем на Карля Улманя гатве и в Берги на Сигулдском шоссе.
Руководство управляющего магазинами Sky ООО Skai Baltija объясняет решение заявить о неплатежеспособности тем, что больше не может конкурировать в ценовой войне с крупными сетями с иностранным капиталом. Задолженность по налогам в середине марта была значительной — превышала 1 млн 100 тыс. евро, пишет Tvnet.lv.
Сеть магазинов, которой управляет предприятие с местным капиталом, за время своей деятельности внесла в госбюджет более 60 млн евро и в лучшие годы обеспечивала работой 580 человек. Однако уход с рынка магазина эксклюзивных и дорогих товаров не особо сильно почувствуют покупатели — так кратко охарактеризовали ситуацию некоторые опрошенные эксперты.
В последнее время магазины Sky работали нестабильно, утратили популярность у покупателей и проиграли в конкурентной борьбе. По мнению исполнительного директора Латвийской ассоциации торговцев продовольствием Яниса Дубултса, неплатежеспособность Sky является иллюстрацией высокой конкуренции и сложных условий в розничной торговле.
Большинство покупателей уход Sky не заметит, а целевая аудитория магазина — клиенты премиум-сегмента — скорее всего, уже нашла альтернативные возможности приобретать продукты более высокого класса, считает профессор факультета бизнеса, управления и экономики Латвийского университета Сандра Екабсоне.
"Люди, которые ежедневно закупаются в Sky, ездят по миру и знают рынок, а в Латвии, не секрет, все дороже. Скорее всего, они закупаются, например, в Берлине, многое также можно приобрести в интернете — тот же качественный кофе или икру", — отметила она.
Она допускает, что часть аудитории Sky переориентируется на принадлежащий компании Sanitex магазин Promo Cash@Carry, где представлен широкий ассортимент товаров, включая эксклюзивные позиции. По ее мнению, этот ритейлер уже некоторое время конкурировал со Sky.
Кроме того, платежеспособные клиенты, которым нравилось предложение Sky, продолжат делать покупки в магазинах Stockmann и MC2. Закат Sky означает, что такого нишевого формата в Латвии больше не будет, однако у действующих игроков рынка, таких как Rimi и Maxima, появляется возможность расширить ассортимент, включив в него нишевые продукты, которые ранее можно было приобрести в Sky.