Любимая латвийцами сеть обувных магазинов закрывается
Крупная сеть обувных магазинов Euroskor готовится исчезнуть с рынка: закрытия точек, падение оборота и растущие убытки привели компанию к радикальному шагу — ликвидации уже в ближайшее время.
Торговец обувью SIA "Euroskor Latvijā" в течение ближайшего месяца начнет процесс ликвидации, свидетельствует информация в сообщении руководства в годовом отчете компании.
Компания подтверждает, что процесс ликвидации начнется в ближайший месяц, однако более подробных комментариев о причинах ликвидации не предоставила. Ранее сообщалось, что в прошлом году Euroskor Latvijā постепенно закрыл семь торговых точек, в том числе две в Вентспилсе и по одной в Салдусе, Мадоне, Кулдиге, Тукумсе и Цесисе. В прошлогоднем отчете руководства говорится, что в конце 2025 года розничную сеть Euroskor Latvijā составляли два обувных магазина Euroskor.
В прошлом году Euroskor Latvijā работала с оборотом 1,596 миллиона евро, что на 26,4% меньше, чем в 2024 году, одновременно убытки компании выросли на 64% и составили 334 778 евро, свидетельствует информация Firmas.lv. Компания зарегистрирована в 1991 году, и ее основной капитал составляет 500 000 евро. Владельцем Euroskor Latvijā является SIA AZ Holding, которая принадлежит Янису Андерсону (75%), Эрику Зараховичу (20%) и Райтису Зараховичу (5%).