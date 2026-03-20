Где дешевле покупать продукты: мартовский рейтинг магазинов Латвии
Продуктовая корзина в Латвии может стоить как 42, так и почти 59 евро — все зависит от магазина. Недавнее исследование расставило торговые сети по дороговизне.
В марте в крупнейших городах Латвии продукты питания можно было купить дешевле всего в магазинах торговой сети Lidl, а дороже всего - в магазинах сети Mego, свидетельствует исследование агентства SeeNext. В исследовании сравниваются средние цены на наиболее часто потребляемые товары в магазинах Maxima, Lidl, Rimi, Mego и top! в Риге и в Даугавпилсе.
Для исследования были отобраны 28 наиболее часто покупаемых товаров, в том числе фрукты, овощи, крупы, макаронные изделия, масло, молоко и молочные продукты, хлеб, мясо и мясные продукты, кофе и чай, напитки.
Исследование показало, что общая стоимость выбранной корзины варьировалась от 42,06 до 58,95 евро в зависимости от продавца и города, в котором находился магазин.
В магазинах Mego покупатель платит за такую корзину в среднем 58,59 евро, в top! - 53,74 евро, в Rimi - 46,05 евро, в Maxima - 45,37 евро и в Lidl - 42,11 евро.
Дешевле всего наполнить эту корзину часто покупаемых продуктов в магазинах Риги, где покупатели платят в среднем 48,53 евро, а дороже всего в Даугавпилсе - 49,82 евро.
Цены на товары изучались без учета скидок.