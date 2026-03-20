ФОТО: Брюс Уиллис в день 71-летия запечатлен на трогательных фотографиях с внучкой
Легендарный актер Брюс Уиллис недавно отметил свой 71-й день рождения, и в честь этого особого события его семья поделилась в социальных сетях теплыми и трогательными фотографиями.
В честь дня рождения Уиллиса его бывшая жена, актриса Деми Мур, опубликовала в социальной сети Instagram две свежие фотографии актера. Звезда фильма «Крепкий орешек» на одном из снимков держит на руках свою внучку Луэтту, которая нежно его целует: «Все, что тебе нужно — это ЛЮБОВЬ. С днем рождения, BW!»
Брюс и Мур, которые были женаты с 1987 по 2000 год и имеют общих дочерей — Румер (37 лет), Скаут (34 года) и Таллулу (32 года), до сих пор сохраняют близкие отношения. Их уже взрослые дочери неоднократно делились в социальных сетях моментами из жизни семьи.
Отмечая этот день, нынешняя жена актера Эмма Хемминг Уиллис, с которой он состоит в браке с 2009 года, также опубликовала посвящение, подчеркнув свою недавно объявленную благотворительную инициативу — «The Emma & Bruce Willis Fund»: «Если вы хотите сегодня почтить Брюса, пожалуйста, подумайте о том, чтобы поддержать этот фонд или любую другую организацию, работающую в этой сфере, или просто свяжитесь с кем-то, кто ухаживает за больными — небольшой жест доброты может значить очень много».
Особое значение этим семейным фотографиям придает и тот факт, что Брюс Уиллис и Деми Мур уже стали бабушкой и дедушкой. Их старшая дочь Румер Уиллис 18 апреля 2023 года вместе со своим тогдашним партнером Дереком Ричардом Томасом родила дочь Луэтту Айсли Томас Уиллис.
Ранее Румер с юмором рассказывала, что отец надеялся на внука: «Даже мой папа оказывает на меня давление. Во время карантина он сказал: “Я бы хотел, чтобы у тебя был сын, потому что мне нужна мужская энергия в этой группе”. Здесь, конечно, очень много женщин. У него пять дочерей, моя мама и моя мачеха. Тут просто очень много женской энергии».
Румер призналась, что ей очень нравится наблюдать за тем, как ее родители относятся к внучке: «Видеть, как мой отец сегодня держит на руках мою дочь, — это то, что я сохраню в своем сердце на всю оставшуюся жизнь. Его нежность и любовь к ней были такими искренними и красивыми», — написала она.
Напомним, что у звезды фильма «Крепкий орешек» диагностирована фронтотемпоральная деменция.