Вселенная открывает двери: 4 знака зодиака окажутся в центре везения

Луна в Козероге создает идеальные условия для того, чтобы по-настоящему работать ради того, чего вы хотите достичь. Изобилие — это не только мечты, пожелания звезде или многократное повторение аффирмаций. Было бы прекрасно, если бы все было так просто, как написать одно предложение или представить желаемое. Но правда в том, что к своим целям нужно двигаться навстречу. Чтобы что-то произошло, необходимо оказаться рядом со своими возможностями.