Этим летом латвийским школьникам предложили интересную работу в оригинальном месте. Но есть одна проблема
Этим летом предприятие Rīgas meži в сотрудничестве с Государственным агентством занятости реализует самую масштабную в истории предприятия программу летней занятости для школьников. В общей сложности молодежи будет доступно 195 вакансий.
Из всех предложенных мест 36 будут в лесопитомнике "Норупе" под Огре, в то время как остальные — в Риге.
Практика предыдущих лет показывает, что молодые люди ценят возможность работать на открытом воздухе, видеть результаты своего труда и быть частью команды, заботящейся о городской среде. Многие возвращаются и следующим летом, а часть решает поработать дольше — даже два летних месяца.
В прошлом году Rīgas meži было шестым крупнейшим работодателем для школьников в Латвии. Кроме того, предприятие было признано первым и крупнейшим работодателем в стране, обеспечивающим летом возможности трудоустройства для молодежи с инвалидностью.
Работая под руководством опытных садовников, школьники участвуют в различных работах — прополка грядок, уход за посадками. Они также убирают мусор и помогают поддерживать порядок в парках. В свою черту, в лесопитомнике "Норупе" молодые люди знакомятся с процессом выращивания саженцев и помогают заботиться о маленьких деревьях.
Работа на зеленых территориях требует не только энергии, но и умения адаптироваться к различным условиям. Одной из самых больших проблем для молодежи по-прежнему остается ранний подъем — работа начинается уже в 7:00 утра.
Также нужно быть готовыми к переменчивой погоде — летние работы проходят как на солнце и в жару, так и в более прохладные или дождливые дни. Однако именно этот опыт помогает развить выносливость, дисциплину и способность работать в различных условиях.
Чтобы присоединиться к команде Rīgas meži, молодому человеку должно быть не менее 15 лет, он должен быть мотивирован и готов к активной работе на свежем воздухе. На предприятии подчеркивают — важнее не предыдущий опыт, а желание учиться, работать и вовлекаться.