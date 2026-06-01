Дети первыми заметили беду, но спасти соседку не успели
Трагический пожар произошел в Аугшдаугавском крае, в Науенской волости. В первый день школьных каникул местные дети заметили дым, который валил из окон квартиры на пятом этаже многоквартирного дома, и немедленно вызвали спасателей.
Несмотря на то что площадь возгорания была сравнительно небольшой, находившуюся в квартире пожилую женщину спасти не удалось.
После звонка в экстренные службы дети продолжили предупреждать жителей дома об опасности. Благодаря этому о пожаре узнала соседка по имени Регина, которая в тот момент возвращалась домой с огорода. По ее словам, она знала, что пожилая соседка практически никогда не выходит из квартиры, поэтому сразу поспешила к месту происшествия.
«Когда я пришла, пожарных еще не было — они только ехали. Я знала, что она должна быть дома, потому что почти никогда не выходила. Я открыла дверь, но там уже все было черным от дыма. Что я могла сделать? Возможно, было уже слишком поздно. Даже просто войдя туда, можно было сразу задохнуться от дыма», — рассказала женщина.
Регина вспоминает, что незадолго до прибытия спасателей в ее собственной квартире сработал дымовой датчик. При этом из квартиры соседки никаких сигналов тревоги слышно не было.
Пожарные отмечают, что наличие исправного дымового датчика могло бы сыграть решающую роль и, возможно, спасти жизнь пенсионерки. Сообщение о пожаре спасатели получили около 15:00. Женщину обнаружили в ее постели.
Одной из возможных причин возгорания рассматривается непотушенная сигарета. Для соседей такая версия не стала неожиданностью. «Она курила, и они иногда выпивали. Но я рядом с ними не стояла и близко не общалась», — рассказала одна из соседок.
Впрочем, Государственная полиция пока не подтверждает, что именно курение стало причиной пожара и гибели женщины. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.
Пожарные в очередной раз напоминают жителям о необходимости устанавливать и регулярно проверять дымовые детекторы, поскольку в подобных ситуациях именно своевременное предупреждение нередко спасает человеческие жизни.