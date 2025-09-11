Жена Брюса Уиллиса призналась, что хотела с ним развестись из-за странного поведения

Сейчас состояние актёра вызывает серьёзные опасения: он практически не может говорить и читать, с трудом передвигается, а в последнее время, по сообщениям близких, едва узнаёт друзей и знакомых. Тем не менее дети Уиллиса проводят с ним много времени, и именно их присутствие приносит ему радость. «Он словно оживает, когда видит своих детей», — отметил инсайдер.