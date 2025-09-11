Жена Брюса Уиллиса призналась, что хотела с ним развестись из-за странного поведения
Супруга Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг, призналась в интервью Vanity Fair, что еще до того, как актёру поставили диагноз неизлечимого заболевания, их брак находился на грани распада.
По словам Эммы, она всерьез задумывалась о разводе, поскольку семейная жизнь трещала по швам, и причины происходящего оставались для неё загадкой.
«Казалось, что всё рушится. Я никак не могла понять, что именно идёт не так. Он словно перестал быть тем человеком, за которого я вышла замуж. Очень тяжело вспоминать то время… Даже наши сотрудники говорили, насколько обстановка была напряженной», — рассказала Хеминг.
Лишь позже стало известно, что странности в поведении Брюса Уиллиса объяснялись болезнью: у «крепкого орешка» диагностировали лобно-височную деменцию. Узнав об этом, Эмма приняла решение остаться рядом с мужем и поддерживать его в борьбе с тяжёлым недугом.
Сейчас состояние актёра вызывает серьёзные опасения: он практически не может говорить и читать, с трудом передвигается, а в последнее время, по сообщениям близких, едва узнаёт друзей и знакомых. Тем не менее дети Уиллиса проводят с ним много времени, и именно их присутствие приносит ему радость. «Он словно оживает, когда видит своих детей», — отметил инсайдер.