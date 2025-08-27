Жена Брюса Уиллиса о его состоянии: речь уходит, но остается "искорка в глазах"
Эмма Хеминг Уиллис впервые рассказала о борьбе семьи с фронтотемпоральной деменцией у ее мужа Брюса Уиллиса, раскрывая сложности в уходе за близким с этим редким заболеванием.
70-летний звезда «Крепкого орешка» покинул кино ещё в 2022-м из-за афазии, а спустя год врачи подтвердили у него фронтотемпоральную деменцию — редкое заболевание, влияющее на речь и поведение.
Эмма Хеминг Уиллис впервые откровенно рассказала о жизни семьи с диагнозом фронтотемпоральной деменции у Брюса Уиллиса: актер остается физически активным, но его речь исчезает, и близкие учатся общаться по-новому. В беседе с ABC News Хеминг Уиллис призналась, что впервые заметила изменения, когда обычно разговорчивый и вовлеченный Брюс стал вести себя в кругу семьи «тише и отстраненнее». Сначала ей казалось, что справляться с ситуацией придется в одиночку, что обернулось бессонными ночами и социальной изоляцией.
Брюс Уиллис и его жена Эмма Хэмминг-Уиллис на красных дорожках
Сегодня она отмечает: «Речь уходит, но мы научились адаптироваться. Мы нашли особый способ общения». При этом семья — включая их общих дочерей и трех детей Уиллиса от Деми Мур — до сих пор видит проблески его настоящей личности. «Не целые дни, но моменты мы ловим. Это его смех, понимаете? У него такой заразительный, громкий смех. И иногда ты видишь этот огонек в его глазах, или эту ухмылку, и это просто переносит тебя в прошлое. И это тяжело видеть, потому что как только эти моменты появляются, они тут же исчезают», - с грустью говорит Эмма Хеминг.
Свои переживания Хеминг описала в книге «Неожиданное путешествие: нахождение силы, надежды и себя на пути ухода за близкими», призванной поддержать тех, кто столкнулся с деменцией. На основе ее истории снят специальный выпуск «Эмма и Брюс Уиллис: Неожиданное путешествие», премьера которого состоится на ABC и позже на Disney+ и Hulu.