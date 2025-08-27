Жена Брюса Уиллиса о его состоянии: речь уходит, но остается "искорка в глазах"

Сегодня она отмечает: «Речь уходит, но мы научились адаптироваться. Мы нашли особый способ общения». При этом семья — включая их общих дочерей и трех детей Уиллиса от Деми Мур — до сих пор видит проблески его настоящей личности. «Не целые дни, но моменты мы ловим. Это его смех, понимаете? У него такой заразительный, громкий смех. И иногда ты видишь этот огонек в его глазах, или эту ухмылку, и это просто переносит тебя в прошлое. И это тяжело видеть, потому что как только эти моменты появляются, они тут же исчезают», - с грустью говорит Эмма Хеминг.